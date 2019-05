Eva Longoria trenutno je u trećem braku, a u drugom joj je srce slomio košarkaš Tony Parker.

Lijepa glumica supruga je upoznala na spoju na slijepo kojeg su u Meksiku dogovorili zajednički prijatelji.

Radi se o 43-godišnjoj Evi Longoriji koja se za meksičkog biznismena Joséa Antonia "Pepea" Bastóna udala 2016. godine tamo gdje je sve i počelo - u Meksiku. Par se zaručio godinu dana ranije u pustinji u Dubaiju, a kao kruna ljubavi stigao je sinčić Santiago u ljeto 2018. godine.

Ipak, José se zamalo nije pojavio na spoju zbog prenatrpanog rasporeda, no vjerujemo kako mu nije žao što je ipak pronašao vremena tu večer. Par je posljednjih dana u Cannesu u kojem blistaju od sreće, a zgodna glumica i producentica u Francuskoj je pokazala i novu liniju, odnosno staru kilažu koju je imala prije trudnoće u kojoj je natukla popriličan broj kilograma.

Par je u Cannes stigao sa sinčićem, no večer su iskoristili za spoj na kojem je Eva blistala u prozirno-zelenoj haljini, dok je on bio vrlo markantan u još jednom elegantnom odijelu iz kojih se ne skida.

Prije njega, "Očajna kućanica" nije imala previše sreće u ljubavi. Iza nje su dva propala braka, s glumcem Tylerom Christopherom s kojima je izdržala 2 godine te košarkašem Tonyjem Parkerom s kojim se rastala 2011. godine nakon 4 godine braka i to zbog njegove nevjere.

Iako ju je košarkaš navodno varao gdje je stigao, posljednju prevaru Eva mu nipošto nije željela oprostiti. Naime, Tony se spetljao s Erin Barry, suprugom svog suigrača Brenta Barryja, iako su oboje pokušali prodati priču kako su se spetljali dok su bili u procesu razvoda. Eva se povjerila i prijateljima kako je u suprugovom telefonu pronašla i stotine poruka drugih žena s kojima se petljao za vrijeme braka.

"Uopće se nije radilo o tim drugim ženama, nego činjenici da sam se stalno propitkivala zar ja nisam dovoljno lijepa, seksi i pametna?! A onda sam jednog dana rekla da si to ne smijem raditi, jer neću znati kako van iz tog začaranog kruga. Samo sam htjela znati zašto. Obećala sam da ga neću suditi niti biti ljuta na njega, no željela sam znati zašto je to radio", otkrila je Eva u jednom intervjuu, a kao najbolji ljubavni savjet koji je ikad dobila navela je sljedeće: "nikad se nemoj udati za košarkaša", čime je najbolje pokazala što doista misli o svom bivšem suprugu.

Iako je Tony ispao veliki negativac u očima javnosti, u intervjuu za časopis Hello! pokušao je ublažiti stvari te je otkrio kako mu je razvod slomio srce. "Izloženost medijima nisam mogao kontrolirati, no to je svijet u kojem danas živamo. Sve je na interneti u društvenim mrežama. Nikad nisam obraćao pozornost na ono što ljudi govore, no Hollywood je drugi svijet", zaključio je tada.

Pet godina nakon razvoda Tony se vjenčao s francuskom novinarkom Axelle Francine s kojom ima dvojicu sinova. "Drugi sam čovjek", izjavio je nakon toga.