Iako je ispala iz showa ''Ples sa zvijezdama'', Domenica se nakon kraja emisije odlično zabavljala.

U posljednjoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' Domenica i Alan za gosta plesača imali su Vilibalda Vucu, sina popularnog pjevača Siniše Vuce.

Vilibald je Domenicin dobar prijatelj, a njoj i Alanu pridružio se kako bi skupa otplesali jive.

Nakon emisije, kandidati i gosti nastavili su se družiti iza scene uz gitaru i pjesmu. Vilibald je sjedio i svirao razne hitove na gitari dok je Domenica kraj njega plesala i pjevala skupa s njim ''Ni da mora nestane'', pjesmu Doris Dragović i Harija Rončevića.

Ranije tijekom emisije sve je zanimalo je li Vilibald Domenici nešto više od prijatelja, ali pjevačica je to opovrgnula priznavši da ima dečka, ali njegov identitet nije otkrila.

"Ja sam žena od riječi pa ću reći imam dečka, ali nije on!", izjavila je Domenica.

Vilibald je nakon nastupa priznao kako je i sam sebe začudio koliko je brzo pristao na sudjelovanje u showu.

"Uvijek sam otvoren za ovakve stvari i uživam u tome, nisam nikad plesao, ali kada su ovako neke zabave volim neki korak nabacit. Koliko je to dobro ne znam, ali Alan me pripremio ovaj tjedan, imao je muku sa mnom i Domenicom", izjavio je Vilibald koji je na kraju dobio same Alanove pohvale, a na kraju je odlučio i zapjevati Majinu pjesmu "Čistu petica".

