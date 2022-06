Branko Đurić i supruga Tanja Ribič imaju dvoje djece, a malo tko zna kako dvije Đurićeve nasljednice izgledaju.

Glumac Branko Đurić poznat je cijeloj balkanskoj regiji, ali svoj privatan život ne predstavlja previše.

Malo tko zna da Đurić ima i dvije kćeri, Elu i Zalu. Zala je nedavno napunila 26 godina, a krenula je očevim stopama pa je tako u New Yorku završila studij glume.

Zanimljiva priča kreće kad se postavi pitanje oko njenog imena.

Naime, Zala je dobila ime po jogurtu.

''Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smjeli ni maštati o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dijete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kćerka zvati. Imali smo negdje sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvijek smo tu gledali i maštali da ćemo imati nekad Zalu'', rekla je glumčeva supruga Tanja.

Tako je i bilo pa su kćerkicu koja se rodila 1996. godine nazvali Zala.

Zala je glumila već u nekoliko filmova, a dok je studirala glumu u New Yorku radila je kao babysitterica.

''Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača'', rekla je Zala za Blic.

Za magazin Azra Tanja Ribič je o odlasku kćeri u Ameriku i bavljenju glumom rekla: ''Đuro uvijek kaže: ''Jedino teže zanimanje od glumaca jeste biti glumica. To je stvarno nezahvalno i željeli smo imati nekoga u obitelji tko bi se konkretnijim poslom bavio. Nažalost, nemamo tu sreću, jer izgleda da će se i mlađa kćerka time baviti. Željeli smo neko sigurnije zanimanje, pa šta god, nešto što nas dvoje nismo, ali kako će biti, kada djeca uče od okoline.''

Tanja je otkrila kako je začela i treći put, ali s trudnoćom nije bilo sve u redu pa ju je morala prekinuti.

''Bila sam i treći put trudna, međutim, nije bilo sve uredu. Treća kćerka bi bila Mila, ali bio je dječak pa bi bio Ali. Nije bilo u redu pa sam morala prekinuti trudnoću u dvadesetoj sedmici. To nam je bilo veoma teško iskustvo. To se dogodilo 2006. godine.''

Đurić ima još jednu kćer, 15-godišnju Elu koja je također krenula glumačkim stopama oca, a osim dvije kćeri, Branko ima i 31-godišnjeg sina Filipa.

Filipa je Đuro dobio u prvom braku s Nevenom Đurić. Tako je ovaj fatalni mladić odrastao u Sarajevu sa majkom, a jedno je vrijeme živio i s ocem i polusestrama u Ljubljani zbog studija fotografije.

