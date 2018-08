Meghan Markle danas je vojvotkinja, no njezino djetinjstvo nije bilo toliko glamurozno.

Nakon što je dio djetinjstva provela s majkom u mračnom i prljavom stanu u srcu Los Angelesa, nitko niti nije mogao zamisliti da će Meghan Markle 30 godina kasnije živjeti kao princeza.

Bivšoj američkoj glumici Meghan Markle ostvarili su se snovi kao iz bajke i to doslovno udajom za princa Harryja u svibnju ove godine. Meghan je udajom postala vojvotkinja od Sussexa, no njezino djetinjstvo nije bilo toliko raskošno kao sadašnji život.

Glumica je živjela vrlo skromno uz polubrata Thomasa Jr. i polusestru Samanthu te roditelje Doriju i Thomasa, a da je njezina obitelj bila disfunkcionalna, sada je pogotovo jasno jer ju otac i polusestra ne prestaju javno blatiti tvrdeći kako je dobro isplanirala gdje će završiti jer je oduvijek bila proračunata.

Kako god bilo, prije nego što su se njezini roditelji rastali svega 4 godine nakon hipijevskog vjenčanja, oboje su po cijele dane pušili travu, otac bi danonoćno radio, dok bi "divlja" polusestra Samantha okorjelo tulumarila. Nakon razvoda Meghan je nastavila živjeti s majkom u skromnim stanovima, no unatoč tome od početka se školovala u prestižnim ustanovama čija je godišnja cijena bila od 19 do 23 tisuće dolara.

Njezin tata radio je na setu nekad popularne serije "Bračne vode", na kojem je Meghan provodila dane nakon škole, dok je njezina mama imala dućan s poklonima i trgovinu odjeće do 2009. godine, kada je proglasila bankrot. Neko vrijeme školovanja pa sve do svoje 17. godine Meghan je živjela s ocem, s kojim se danas, blago rečeno, ne podnosi, no i to je bilo daleko od luksuza u kojem je sada. Međutim, i više nego pristojno uređen stan s boravkom, kuhinjom i dvije spavaće sobe bio je sasvim dovoljan za njih dvoje.

"Što je postajala starija, to je bila svjesnija činjenice da se ona brine za svog oca više nego on za nju. Stalno su se svađali, posebno kada je Meghan počela izlaziti s dečkima", otkrio je autor Andrew Morton u biografskoj knjizi "Meghan: A Hollywood Princess". Meghan je u to vrijeme radila nekolika privremenih poslova te je volontirala u udruzi koja je pomagala beskućnicima.

Nakon što je stigla na Sveučilište Northwestern u saveznoj državi Illinois, upoznala je filmskog producenta Trevora Engelsona u jednom baru na prvom povratku kući s fakulteta. "Meghan se Trevor svidio odmah te noći jer je ambiciozan i strastven", stoji u biografiji vojvotkinje, koja je s Trevorom ubrzo počela živjeti u stanu iza zloglasnog kluba "A Go-Go" u Zapadnom Hollywoodu, gdje dotični živi i dandanas. Meghan je tamo živjela sve do 2011. godine, kada se zbog uloge u hit-seriji "Suits" morala preseliti u Toronto. Par se iste te godine i vjenčao na Jamajci, a rastao se dvije godine kasnije zbog "nepomirljivih razlika".

U Torontu je dvije godine bila u vezi te živjela sa celebrity kuharom i vlasnikom restorana Coryjem Vitiellom, no njihova je romansa završila u svibnju 2016. godine. Mjesec dana kasnije Meghan je srela Harryja na slijepom spoju, no mediji su o vezi počeli nagađati tek u listopadu. U rujnu 2017. godine Meghan je potvrdila ljubav prema princu na naslovnici slavnog časopisa Vanity Fair, a nekoliko dana kasnije golupčići su odradili prvo službeno pojavljivanje u javnosti.

Par je zaruke objavio u studenom 2017. godine, a u svibnju 2018. godine održano je raskošno vjenčanje koje je pratio cijeli svijet. Njezin otac i polusestra od samih početaka njezine ljubavne bajke napadaju Meghan na društvenim mrežama te u intervjuima kojima se pokušavaju dokopati svojih pet minuta slave, iako se vojvotkinja nikada nije direktno oglasila u vezi s javnim blaćenjem svojega imena.

Čini se kako i bivša glumica dobro zna za onu staru poslovicu koja kaže "psi laju, karavane prolaze". Fotografije stanova u kojima je živjela možete pogledati na OVOM LINKU.