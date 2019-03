Eva Mendes i Ryan Gosling vole se od 2011. godine te imaju dvije kćerkice.

Prelijepa glumica nikada nije voljela medijsku pažnju.

Radi se o latini Evi Mendes, koja je svojom ljepotom i gracioznošću osvojila brojna muška, ali i ženska srca. Ipak, njezino je osvojio jedan muškarac, a radi se o glumcu Ryanu Goslingu.

Par je zajedno od rujna 2011. godine, kada su uhvaćeni na romantičnom spoju u Disneylandu, a upoznali su se na setu filma "The Place Beyond the Pines". "Sudbonosno da" izgovorili su u rujnu 2016. godine u strogoj tajnosti. Do dandanas u javnost nije procurila niti jedna fotografija s vjenčanja, baš kao što se saznalo da Eva nosi njihovo prvo dijete tek kad je glumica zakoračila u 7. mjesec trudnoće.

Par ima dvije kćeri - Esmeraldu rođenu 2014. godine i Amadu koja je na svijet stigla 2016. godine. Također, u ovih 8 zajedničkih godina duo se pojavio zajedno na crvenom tepihu svega nekoliko puta, a vješto se skrivao od paparazza i u slobodno vrijeme.

Prethodno, Ryan je ljubio glumice Sandru Bullock i Rachel McAdams, koja mu je bila partnerica u filmu "Notebook", dok je Eva čak 8 godina provela u vezi s Georgeom Augustom.

Pogađate, ni o vezi s Georgeom ne zna se gotovo ništa, a njihovih zajedničkih fotografija bilo je svega nekoliko tijekom tih godina.

"Puno ljudi ovo ne zna o meni, ali ja obožavam biti kod kuće. Umjesto da se šetam crvenim tepihom, više volim biti sa svojim djevojčicama", otkrila je Eva jednom prilikom u intervjuu za poznati časopis Shape te tako otkrila zašto nikada nije pratnja suprugu na premijerama i dodjelama filmova koje on još uvijek snima, dok se ona povukla iz industrije nakon što je zatrudnjela prvi put.

Ipak, paparazzi su ju nedavno vidjeli u izlasku s mlađom kćerkicom na benzinskoj postaji, kada je Eva još jednom dokazala da je poput vina - što starija, to bolja. U to se uvjerite u našoj galeriji.