Eva Mendes na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira s iglama zabodenima u lice što je dio tretmana pomlađivanja na koji je odlučila otići u 47. godini života.

Holivudska glumica koja slovi kao jedna od najljepših žena svijeta 46-godišnja Eva Mendes oduvijek je bila odvažna što se tiče brige i održavanja ljepote, no najnovijim otkrićem uspjela je sve šokirati.

Naime, na svom je Instagramu objavila fotografiju takozvanog Mono tretmana koji podrazumijeva ubode iglama u nekoliko različitih točki lica, kako bi se postiglo podizanje i zatezanje kože. Eva na slici pozira s točno sedam igli zabodenih na predjelu ispod brade što izgleda poprilično bizarno, ekstremno, ali i bolno.

Eva koja je u braku s kolegom Ryanom Goslingom, s kojim ima dvije kćeri zbog kojih se povukla iz aktivne glume, odlučila je otići na ovaj brzinski tretman pomlađivanja lica i za razliku od brojnih kolegica, odvažila se to i podijeliti s cijelim svijetom.

"Ovaj tretman daleko od kuće je nevjerojatan. Nema ureda s lošom rasvjetom, nema sterilnog ugođaja. Ovo je moj način i vrijeme za uljepšavanje. Ovo je mjesto na kojem se možete opustiti dok vas muče najbolji od najboljih. Ovo je moje sretno mjesto. Izvjestit ću vas o rezultatima", napisala je Eva uz fotografiju koju su inače već nekoliko puta prozivali zbog starenja.

Iako je ona oduševljena ovim postupkom, njezini pratitelji na Instagramu su podijeljenih mišljenja.

"Boli me samo kad gledamo ovo", "K vragu, ma ne", "Boli li te to", "Nadam se da si dobro, ostala sam u šoku", "U kojem filmu sam ovo već vidio", "Baš me zanima kakve to rezultate daje", "Otkrij nam sve tajne svoje ljepote", "Svaka čast na ovoj objavi", "Ajoj, ali izgleda obećavajuće", "Ne trebaš to raditi, prekrasna si žena", neki su od tisuće komentara koje je dobila.