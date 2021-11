Eva Longoria zablistala je na gala večeri Global Gift Foundationa u Parizu i rijetki su uspjeli skinuti pogled s njezine pojave.

Holivudska glumica Eva Longoria nosi titulu počasne predsjednice organizacije Global Gift Foundation, na čijoj je gala večeri održanoj u Parizu sve oko sebe bacila u drugi plan.

46-godišnja zvijezda "Očajnih kućanica" izgledala je senzacionalno baršunastoj haljini, s prorezom na bedrima, ispod koje nije nosila grudnjak, a do izražaja je došla i njezina nova utrenirana linija.

Eva u posljednje vrijeme izaziva oduševljenje svojih osam milijuna pratitelja na društvenim mrežama i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnessu, što joj se očigledno itekako isplatilo.

Glumica je inače posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 53-godišnjim Josom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kraha braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov razlaz su uzrokovale njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria su se družili sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dva para.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopozdanje, no čini se da ga je ovih dana itekako uspjela vratiti.