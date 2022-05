Eva Longoria zablistala je u punom sjaju na Filmskom festivalu u Cannesu gdje su se svi divili njezinoj ljepoti.

Američka glumica Eva Longoria izgleda bolje nego ikad, a to je pokazala i na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu na kojem se pojavila u izdanju koje će se još dugo pamtiti i o kojem svi pričaju.

47-godišnja Eva zablistala je u haljni s prorezima kojom je naglasila svoju senzacionalnu liniju i vitke noge, zbog čega su rijetki mogli skinuti pogled s nje. Dobro raspoložena i sa širokim osmijehom na licu pozirala je u društvu ruske manekenke Natashe Poly koja je također plijenila pozornost u haljini ispod koje nije nosila donje rublje.

Eva izaziva oduševljenje svojih obožavatelje gdje god da se pojavi i to nakon što se dugo borila s viškom kilograma, sve dok jednog dana nije tome odlučila stati na kraj. Posvetila se fitnessu, što joj se očigledno itekako isplatilo. Glumica je inače posljednjih nekoliko godina najviše posvećena obiteljskom životu i brizi o sinu Santiagu Enriqueu, kojeg je dobila s 54-godišnjim Josom Bastonom, s kojim se 2016. godine vjenčala u Meksiku.

S njim je pronašla sreću nakon kraha braka s košarkašem Tonyjem Parkerom. Njihov razlaz su uzrokovale njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Naime, glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja. Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria su se družili sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi i skandal je doveo do razvoda dva para.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no svima je bilo jasno što se zapravo dogodilo. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopozdanje, no čini se da ga je itekako uspjela vratiti.

