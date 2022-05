Predstavnici Ukrajine Kalush Orchestra nastupili su u prvom polufinalu Eurosonga s pjesmom "Stefania", a publika ih je ispratila glasnim aplauzom i ovacijama.

Ukrajinski bend Kalush Orchestra, slovi kao jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg Eurosonga, a s pjesmom "Stefania" predstavili su se u prvoj polufinalnoj večeri.

Uz vesele ritmove, momci iz benda na pozornici su pokazali i impresivne plesne pokrete te su publiku digli na noge i izazvali gromoglasni aplauz te ovacije.

Dvoranu su preplavile i emocije, što je bilo i za očekivati s obzirom na tešku situaciju u ratom pogođenoj Ukrajini.

The rap, flute loop, the bucket hat, the breakdancing, the sparkly waistcoat. We will never be as cool as Kalush Orchestra. 🇺🇦 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/TeUmYjiI7m