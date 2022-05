Vladana je predstavila Crnu Goru u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Torinu s pjesmom "Breathe", a prije nastupa se požalila na lošu organizaciju.

Predstavnica Crne Gore na Eurosongu Vladana Vučinić nastupila je u drugoj polufinalnoj večeri natjecanja koje se ove godine održava u Torinu.

Vladana je s pjesmom "Breathe", nastupila 15. po redu od sveukupno 18 zemalja koje će se predstaviti u drugom polufinalu, a mjesta u finalu ima samo za još 10.

Atraktivna Crnogorka na pozornici je zablistala u plavoj haljini s opasno dubokim dekolteom, a prije nastupa je žestoko prozvala organizatore Eurosonga zbog propusta koji su naštetili njezinu nastupu.

Medijima u svojoj zemlji ispričala je kako su planovi koje imala oko nastupa pali u vodu jer od organizatora nije mogla dobit što je tražila te da u Torinu vlda potpuni kaos.

"Koliko god da smo se trudili oko nekih stvari koje se tiču samog nastupa, molbe nam nisu uslišene, jer se očigledno oni trude mnogo više oko zemalja koje imaju više novca. To što će gledatelji vidjeti nije ono što smo mi planirali. Moj nastup trebala je pratiti topla ljudska priča, a on sada izgleda prilično prazno zbog tog kinetičkog sunca za koje su obavijestili da ne funkcionira kako je planirano i to dva dana prije nego što su delegacije stigle u Torino", požalila se za crnogorski portal CDM.

Vladana je inače jedna od najpopularnijih pjevačica Crne Gore. Glazbeno je obrazovana i ima diplomu iz novinarstva, a 2015. godine pokrenula je svoj modni online časopis "Čiviluk".

Njezinu pjesmu "Breathe" potpisuju makedonski tekstopisac i producent Darko Dimitrov koji je već dobro poznat fanovima Eurosonga jer je dosad za ovo natjecanje napisao već 11 pjesama.

