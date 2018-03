Nives Celzijus i Sementa Rajhard za Showbuzz.hr prokomentirale su Franku Batelić, našu ovogodišnju predstavnicu na Eurosongu.

Već i ptice na grani znaju da će nas ove godine na Eurosongu predstavljati Franka Batelić. Pred mladom je pjevačicom izazov života jer će po prvi puta stati na eurovizijsku pozornicu i Europi se predstaviti vlastitom pjesmom. Što o Franki, ali i njezinoj pjesmi "Crazy" misle njezine kolegice odlučili smo doznati iz prve ruke.

Nives Celzijus pjesmu je poslušala iako kaže da to nije žanr koji bi ona privatno slušala. No, unatoč tome uvjerena je da je Franka dobar izbor za Euroviziju. "Nadam se velikom uspjehu. Mislim da bi to Franka mogla jer ima nevjerojatne vokalne sposobnosti, pjesma je drugačija, posebna, vrlo moderna, zvuči svjetski, vizualno je to sve prekrasno i mislim da bi to moglo pobuditi kao takva jedna predivna, samosvjesna, talentirana žena zanimanje svih europskih medija. Mislim da joj neće odmoći ni to što je djevojka Vedrana Ćorluke. To će isto imati neki svoj udio, ali dobro ne treba igrati na tu kartu. Ona može i bez toga. Tako da ovo mi je jedan od dražih izbora. Go Franka, za tebe sam!", poručila je Nives.

A uz Franku je i kolegica Sementa Rajhard koja također nema zamjerke kad je pjesma u pitanju. "Mislim da se to baš traži, jedna mlada talentirana glazbenica s vrhunskom pjesmom. Franka ima stav, po meni je to najbitnije. Nema straha iako sam svjesna koliki je presing sad na njoj", kaže Sementa koja joj baš kao i Nives predviđa ulazak u finale.

"Mislim da će biti daleko dogurati i da će biti u samom vrhu. Ne znam postoji li mogućnost da Eurosong dovede u Hrvatsku, ali ja joj želim svu sreću. Svi ćemo biti najsretniji ako to tako bude", govori Sementa. Svim kritičarima Nives je uputila i posebnu poruku. "Ljudi nemojte toliko hejtat, srce me boli kada to vidim. Zaista dugo nisam osjećala toliki ponos kao ovog puta kad sam poslušala i vidjela Frankin uradak jer to je jedna kompletna slika", zaključuje Nives i s nestrpljenjem čeka 8. svibanj kada će zajedno s ostalim Hrvatima držati palčeve Franki i njezinom nastupu u Lisabonu. Više pogledajte u videu Showbuzz.hr-a.