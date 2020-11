Erykah Badu na društvenim je mrežama otkrila čudne rezultate svog testa na koronavirus jer ispada da su joj nalazi iz jedne nosnice pozitivni, a iz druge negativni.

Popularna američka R&B pjevačica Erykah Badu na Twitteru je podijelila svoje iskustvo testiranja na koronavirus, nakon što se dobila rezultate i ostala zatečena,

"Nemam simptoma, a testirala sam se na COVID. Isti uređaj. Lijeva nosnica pozitivna, desna nosnica negativna. Smiješno mi je to da je liječnik nalaz proglasio pozitivnim. Koji se vrag ovdje događa? Brzi test", napisala je 49-godišnja glazbenica nakon što se testirala uoči jednog nastupa.

"To mi je treći brzi test u 24 sata. Testiramo se prije svakog nastupa. Prije ovog sam se testirala dva puta , lijeva nosnica mi je bila pozitivna, a desna negativna. Moramo istražiti što se događa s ovim testovima, želim natrag svoj novac. Zapravo se jako bojim, sve ću morati otkazati", dodala je u videu koji je objavila, a u kojem nosi zaštitnu masku.

This is my third rapid test in 24 hours. SMH. It’s routine to take c19 test before a livestream broadcast for all band and crew. Earlier I took 2 and one was positive the other neg in separate nostrils ?? We need to investigate these tests further. I want my $ back . pic.twitter.com/AFIfX9Kg1q