Erin Falati svjedočila na suđenju Johnnyja Deppa i Amber Heard te otkrila neke detalje za koje javnost dosad nije znala.

Privatna medicinska sestra koja je radila za glumicu Amber Heard, Erin Falati svjedočila je na suđenju između nje i bivšeg joj supruga Johnnyja Deppa te otkrila neke dosad nepoznate detalje još od 2014. godine, kada je prvi put upoznala glumicu, a koji su šokirali javnost.

Sud je saslušao Erin putem videoispitivanja, tijekom kojeg je ona prikazala svoje bilješke u kojima je, između ostalog, navela da joj je Amber prijavila povijest zlouporabe supstanci, uključujući ovisnost o kokainu i alkoholu.

"Heard ne puši, ali kaže da pije jednu do tri čaše crnog vina dnevno. Postoji obiteljska povijest zlouporabe supstanci, majka i otac su je zlostavljali i postali ovisni o stimulansima. Priznaje povijest anksioznosti, poremećaja prehrane, poremećaja pažnje, bipolarnog poremećaja, problema suovisnosti i povremene nesanice. Identificira kao biseksualka i bila je u braku s partnericom prije trenutačne veze", stoji u njezinim bilješkama.

Uz to, u njima se navodi i da je Amber u to vrijeme imala nekoliko izljeva bijesa te da joj je raspoloženje bilo labilno.

Upitana što znači točno labilno, Falati je pojasnila: "Emocionalna labilnost je kada se emocije okreću kao na njihalu. Vidite nekoga tužnog, no to raspoloženje brzo prelazi u ekstremnu sreću, to je poput njihala", pojasnila je Erin.

Dodala je i kako je Amber bila zabrinuta i kako je bila nervozna zbog toga što je sama dok je Johnny bio na snimanju filma u Londonu te da je priznala kako ima problema sa suočavanjem s osjećajima nesigurnosti i ljubomore kada mu nije blizu.

U bilješci od 29. kolovoza 2014. godine Erin je zapisala da joj je Amber za večerom priznala da je zbunjena jer je mislila da Johnny želi da se ona prestane baviti glumom i da bude kod kuće.

Upitana pred sudom je li ona ikada stekla dojam da Johnny želi da Amber prestane glumiti, Erin je izjavila kako se ne sjeća da je stekla takav dojam u bilo kojem trenutku.

U svojim bilješkama od 2. rujna 2014. godine napisala je i da joj je Amber priznala da je ljubomorna i tjeskobna zbog Johnnyjeve slave i navike da često komunicira s drugim ženama.

Njezino svjedočenje se odvilo nakon što su Amberini odvjetnici zatražili od sutkinje Penney Azcarate da odbaci slučaj jer Johnny Depp nije dokazao svoje tvrdnje, no ona je to odbila.

Erin je u svojim bilješkama opisala i svoje zapažanje o Amber nakon što su se ona i Johnny posvađali u njezinu penthouseu u Los Angelesu. Navela je kako je na glumičinoj usni bila vidljiva krv te da je ona sama izjavila da je to zbog ozljede zadobivene u svađi.

Sud ju je ispitao i o proslavi Amberina 30. rođendana 21. travnja 2016., na kojoj se ona naljutila jer je Johnny kasnio.

"Djelovalo je kao da se Amber smiješi kada razgovara s prijateljima, ali raspoloženje joj je postajalo depresivno."

Johnny je u to vrijeme bio na sastanku sa svojim računovođama i pojavio se u 22:15. Sljedećeg dana Amber je otišla na glazbeni festival Coachella sa svojim prijateljima kako bi i tamo proslavila rođendan, na kojem je, prema bilješkama svoje bivše medicinske sestre, konzumirala različite opijate.

"Klijentica priznaje da je konzumirala nedopuštene droge i navodi da je istovremeno gutala gljive i MDMA, da je povraćala i da je bila pod njihovim utjecajem najmanje 24 sata u komadu", stoji u bilješci.

Erin je tada podsjetila klijenticu da medicinsko osoblje neće tolerirati korištenje nedopuštenih droga i da svi lijekovi ili lijekovi koji nisu propisani mogu uzrokovati štetne učinke.

"Klijentica se na to nasmijala i također priznala da je koristila nedopuštene droge 9. ožujka kod kuće s muškim poznanikom, za što njezin suprug nije znao."

Upitana je li Amber ikada prije govorila o upotrebi droga, Erin je rekla da je to učinila kada su se prvi put srele.

Nina objavila fotku s Vannom, no jedan je detalj neke zbunio, primjećujete li i vi tu nešto čudno? +27

Nikad raskošniji dekolte Jelene Rozge sve je oborio s nogu, ne pamtimo kada je izgledala izazovnije! +26