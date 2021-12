Od samih začetaka modnog stvaralaštva dvojca eNVy room, glamur, elegancija i ženstvenost vjerni su suputnici njihovih modnih priča, njihov prepoznatljivi stilski pečat i tkanje koje beskompromisno prožima svaku njihovu kolekciju.

Iz sezone u sezonu, elegancija i glamur u eNVy room izvedbi dobivaju neko novo, dotad neviđeno ruho, no istovremeno ostaju jedinstveni i karakteristično njihovi. Iznova oduševljavajući, sve to još je jednom došlo do izražaja u najnovijoj kolekciji za recentnu hladnu sezonu koju je omiljeni modni tandem predstavio publici u utorak, 8. prosinca, putem live video showa na svom službenom Instagram kanalu.

Premda su sve kolekcije s eNVy room potpisom protkane neodoljivom dozom glamura, elegancije i ženstvenosti, njihove modne priče posebno zabljesnu u hladnoj sezoni začinjenoj blagdanima, kada osvanu još šarmantnije, raskošnije i sjajnije. Ove jeseni i zime, to posebno dolazi do izražaja. Svojom novom kolekcijom za recentnu sezonu dvojac, pomalo eskapistički, nudi odmak od stvarnosti pružajući nam dašak sofisticiranosti i glamura o kojima smo zaboravili maštati. Njihova modna priča obiluje svim onim poznatim elementima poput raskošnih nabora koji stvaraju suptilnu igru svjetla i sjene, dekadentnih proreza, volana koji daju silueti razigranost i lepršavost, a tu su i sitni, ali važni i uvijek pomno promišljeni detalji, kao što su zlatni gumbi koji evociraju notu luksuza, te prorezi koji otkrivaju djelić kože na neočekivanim mjestima.

Osim široke palete haljina različitih modela, dužina i krojeva, te elegantnih kombinezona, po kojima je eNVy room posebno prepoznatljiv, u kolekciji se ističu i odijela pomalo maskuline, oversized siluete u bijeloj i crnoj boji u kombinaciji s topom, a nadahnuće korzetom, kao sinonimom ženstvenosti, provlači se poput lajt motiva pritom ne djelujući nimalo rigidno već vrlo podatno i mekano.

Romantična čipka, koja često isprepliće modne priče omiljenog tandema, glavni je protagonist i ove kolekcije, a njoj uz bok stoje i divni sjajni materijali posuti šljokicama i oplemenjeni različitim teksturama. U klasičnu paletu u kojoj se isprepliću crna i bijela, unesena je infuzija bogatih nijansi poput tamne ljubičaste ili smaragdno zelene, modre, boje vina, bakra ili maslinasto zelene, a posebnu dozu razigranosti dodaju komadi ukrašeni šarenim floralnim uzorkom.

Kampanju za novu kolekciju namijenjenu sezoni jesen/zima 21/22 koju je eNVy room snimio u Atelijeru Maštrović potpisuju Karla Jurić i Ive Trojanović. Šminka je djelo Sanje Agić, dok frizuru potpisuje Draška Topić. Za zaštitna lice nove kolekcije angažirana je Hana Matija Brkić iz agencije Talia.

