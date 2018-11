Enrico Marotti pobijedio je na svjetskom prvenstvu u jedrenju na dasci, a mi smo surfali njegovim Instagram profilom.

Enrico Marotti ima tek 27 godina, a nedavno se vratio iz Danske gdje je odnio titulu svjetskog prvaka u jedrenju na dasci.

Enrico živi u Voloskom, nedaleko Opatije, a jedriti je počeo od osme godine. Šest godina kasnije počeo je i surfati. Nažalost, za njega se malo zna jer u Hrvatskoj individualni sportovi baš i nisu popularni, a srećom pa današnja ekipa prati Instagram profile pa tako do izražaja dođu i neki novi uspješni likovi.

Enrico je dio svojeg života trenirao na riječkoj Preluci, no sport ga je odveo diljem svijeta. Što se tiče obrazovanja on je inženjer građevine, no odnedavno je postao i novi mamac za žene. Naime, na riječkom ga području zovu ''otrovom za žene'', no njega trenutno, kako se priča, više brinu sponzori kako bi mogao odlaziti na regate.

Izvukli smo neke od njegovih boljih fotki s Instagrama i vrlo brzo shvatili zašto nosi nadimak koji nosi.