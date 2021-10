Enis Bešlagić se ispod objave Tarika Filipovića na Instagramu našalio na račun rezlike u godinama između Petra Graše i Hane Huljić.

Veza Petra Graše (45) i 14 godina mlađe Hane Huljić ovih je dana top tema u domaćoj javnosti i medijima, a novi estradni par postao je i predmet brojnih šala.

Na njihov se račun sada našalio i glumac Enis Bešlagić i to ispod objave na Instagramu svog kolege Tarika Filipovića.

Tarik je na društvenoj mreži podijelio crno-bijelu fotografiju svoje supruge Lejle uz koju joj je čestitao rođendana.

"Sretan rođendan ljubavi! Prvi da nisam uz tebe u naših zajedničkih šesnaest, nadam se slijedećih još barem toliko zajedno koliko danas slaviš", napisao je Filipović, a čestitkama su se pridružili i njegovi pratitelji, no najviše se istaknula Enisova.

"Dragi brate, neka je sretan Lejli rođendan. A, realno ti nije prvi da nisi bio uz nju. To da je svaki rođendan bio uz svoju dragu do sada može samo Grašo reći", napisao je Bešlagić i komentarom nasmijao Tarika i njegove pratitelje do suza, a skupio je i na stotine lajkova.

Podsjetimo, za vezu Graše i Hane doznalo se početkom listopada kada su uhvaćeni u šetnji Zagrebom, no navodno su zajedno još od ljeta. Nakon toga su se pojavile i glasine da par već zajedno živi te da je Hana trudna, što je komentirao i sam Grašo, iako je ranije naglasio kako želi nastaviti čuvati svoju privatnost za sebe.

"Prvi put čujem za to. Kao i mnoge informacije o kojima se piše ovih dana, ni ova nije istinita! Tim više što je Tonči Huljić, moj sadašnji punac, otkako je napisao 'Misu', postao još uzoritiji i zabranio djeci da išta rade prije braka", kroz smijeh je izjavio Petar za tportal.

Njegov otac i Hanini roditelji također su se u medijima oglasili o vezi njihove djece za koju kažu da je odobravaju, a novi par na estradi komentirali su i njihovi kolege, uključujući i Joška Čaglja Jolu.

Grašo je prije Hane bio 24 godine u vezi s pjevačicom Danijelom Martinović, a za njihov prekid doznalo se u svibnju.