Eni Šukunda udala se za 13 godina starijeg zaručnika Miroslava nakon što su godinu dana bili zaručeni.

Bivša Miss Supranational Eni Šukunda izrekla je sudbonosno da svom zaručniku Miroslavu Gavriloviću koji ju je zaprosio prije godinu dana, a romantične trenutke njihova dana podijelila je na profilu na Instagramu.

31-godišnja Eni blistala je kao mladenka u bijeloj vjenčanici s dubokim prorezom s prednje strane i dekolteom, a 44-godišnji mladoženja Miroslav je bio šarmantan u crnom odijelu koje je začinio crvenim cipelama.

Ceremonija je bila skromna, ali svoj poseban dan pamtit će po puno smijeha i zanimljivih trenutaka.

"Što od strane nas, što od strane kumova. Zaista je to bio jedan lijep dan. Bilo nas je samo četvero, ali najzanimljiviji trenutak je bio kad smo već stali pred matičara i shvatili da je kum ostavio prstenje u autu. Svi smo se grohotom nasmijali, a on je morao je trčati do auta", otkrila je Annie za 24 sata.

Nakon vjenčanja par se otputio na medeni mjesec u Dubai, a Eni je objavila već nekoliko fotografija i pokazala kako uživaju i koliko im je lijepo.

Eni je titulu Miss Supranational ponijela 2017. godine, a nedavno je za IN Magazin otvoreno progovorila o estetskim operacijama kojima se odlučila podvrgnuti i drastično promijeniti izgled.

U pitanju su bili brojni zahvati, a ispričala je i što je sve radila.

''Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelifting koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zateznje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Radi pušenja, radi teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti... Jedino u tom slučaju je facelift trajna pomoć'', objasnila je, a za usne kaže da su prirodne.

''Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom što je prirodno, tako da moja puna usta koja svi ističu su moja usta'', izjavila je bila Eni za IN Magazin.