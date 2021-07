Jack Grealish i Sasha Attwood pomirili su se malo prije početka Eura 2020. na kojem ga je manekenka bodrila s tribina.

Engleski nogometaš Jack Grealish (25) odmara na našoj obali s djevojkom, manekenkom Sashom Attwood (25).

Par boravi u Dubrovniku koji mnoge svjetske zvijezde odabiru za svoje ljetovanje. Jack i Sasha su snimljeni kako uživaju dok se sunčaju na ležaljkama i jedu voćnu salatu te ispijaju koktele.

Nakon toga su se odlučili okupati u moru. Kako pišu britanski mediji, Grealish i Attwood su obnovili svoju vezu prošlog mjeseca, malo prije Eura 2020. na kojem je engleska reprezentacija u finalu izgubila od Talijana. Manekenka je bodrila svog dragog na tribinama s ostalim djevojkama i suprugama nogometaša.

Inače, Jack i Sasha se znaju još od tinejdžerskih dana i išli su skupa u školu u Solihullu. Ranije su pauzirali svoju vezu zbog nekih problema o kojima se malo zna budući da nogometaš krije svoj privatan život.

"Jack i Sasha su imali nekih neslaganja, no sada opet imaju čvrst odnos i na pravom su putu. On želi nju maknuti od medijske pozornosti, a osjeća da ga ona uvijek spušta na zemlju. Jack smatra da je bolje da fanovi misli da je slobodan, no Sasha je navijala za njega tijekom Eura. Ona je njegovo tajno oružje izvan terena i poduprijet će ga bez obzira na sve. Jako su bliski", ispričao je izvor za The Sun.

Veza manekenke i nogometaša vjerojatno je bila na kušnji jer su ranije ove godine engleski mediji pisali da se on upucavao zvijezdi realityja "Love Island" Nataliji Zoppi preko Instagrama.

Natalia je ispričala da joj je Grealish poslao poruku, a njezin partner Hass Saleh je o tome progovorio u videu na TikToku. "Kad misliš da dan ne može biti čudniji, najbolji igrač u Premier ligi pokušava zavesti moju djevojku", istaknuo je.

Jackovi prijatelji su rekli da je on samo lajkao Natalijine fotografije te je ostao posvećen i odan svojoj djevojci Sashi.

Grealish i Attwood, koja je svojedobno sudjelovala u showu "Love Island", ne dijele zajedničke slike na Instagramu, no ona je je stavila nekoliko objava s odmora u Dubrovnika, iako nije otkrila lokaciju pratiteljima kojih ima više od 45.0000.

Nogometaš, kojeg prati više od tri milijuna ljudi, prije dolaska na Jadran uživao je prije toga u Grčkoj s nekoliko kolega iz engleske nogometne reprezentacije.