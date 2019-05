View this post on Instagram

Sa laganim odmakom zelimo se od najveceg srca zahvaliti apsolutno svima koji su bili dio nase ljubavne price 🙌🙌🙌 Za pocetak hvala dizajnerima mojih haljina @leilou_by_alex , @markogrubnic i @matijavuica 👰 Hvala @fest.eventi sto su napravili spektakularni stakleni sator po mjeri , @ballroomcroatia na najljepsem uredjenju na svijetu, od ceremonije do unutrasnjosti satora, @martina.tomcic , Vesku Vuckovicu sa bendom, tamburasima Maredo te genijalnim @jurki.dj & @dadoo.dj za glazbeni dio, @ingomol.production sto je sve to tehnicki odradila da se svi cuju i vide, za najsladji dio @magnoliaslastice , torta je bila savrsena, @pirotehnika_jorge za spektakl na nebu, @meneghetti_istra sto su bili savsreno diskretni , genijalni domacini i sto su nas pustili da divljamo do ponedjeljka 🙈, svim nasim prijateljima koji su doletjeli sa svih strana svijeta, rodbini koja je sad puno veca , kumovima @lana.g.c i @aregelmann1979 na bezuvijetnoj podrsci i pomoci i naravno hvala mom tati koji je s ekipom Andjela 😇 zaustavio kisu bas u subotu , da mu se kcer uda 💍 i pustio je tek u 21 40 kad smo mi debelo plasali u ovom satoru 💃🏼🕺🏻💃🏼🕺🏻