O vezi Emme Watson i Brandona Greena šuška se već neko vrijeme, a par je glasine potvrdio zajedničkim pojavljivanjem i romantičnom šetnjom Venecijom.

Britanska glumica i zvijezda filmova o Harryju Potteru, Emma Watson snimljena je u romantičnoj šetnji Venecijom sa svojim novim dečkom Brandonom Greenom, inače sinom kontroverznog tajkuna Sir Philipa Greena.

32-godišnju Emmu paparazzi su snimili s 29-godišnjim Brandonom, za kojeg se već neko vrijeme šuškalo da je bacio oko na nju i da joj se udvara, što je za Daily Mail bio potvrdio i njemu blizak, anonimni izvor.Glumica je navodno iznenadila svoje prijatelje tom vezom, nakon što je prekinula s biznismenom Leom Robintonom s kojim je provela dvije godine.

Brandon je od 2014. godine radio u kompaniji svog oca kada se našao na Tatlerovom popisu 10 najuspješnijih milijardera. Njegov otac vlasnik je kompanije Arcadia Group i bavi se modnim biznisim, točnije bavio se sve do 2020. godine kada je proglasio bankrot.

No prema pisanju The Sunday Timesa Philipovo bogatstvo danas se procjenjuje na 910 milijuna funti, a uz sve ga prate ozbiljne optužbe za rasizam i seksualno uznemiravanje koje on negira, baš kao i glasine da je umiješan u sumnjive poslove.

Brandonova sestra Chloe Green također je postala dobro poznata javnosti i to nakon što je bila u ljubavnoj vezi s najzgodnijim zatvorenikom Jeremyjem Meeksom od 2017. do 2019. godine i s kojim je dobila sina.

Poznata Splićanka pozirala sa suprugom i bivšim partnerom, pa pokrenula lavinu komentara: "Osmijesi se svima ne mogu namjestiti" +26

Rozga uskočila u pripijenu haljinicu i pokazala raskoš atributa, a s vitkih nogu teško je bilo skinuti pogled! +26