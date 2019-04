Kći koju poznajemo iz pjesama slavnog repera Eminema, Hailie Scott Mathers (23) na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja oduzima dah.

Nakon što je diplomirala, Hailie Scott Mathers pokušava se progurati u svijet influencera, a činjenica da joj je otac Eminem, jedan od najslavnijih repera svih vremena, svakako joj to olakšava.

Hailie tako svoje profile na društvenim mrežama zatrpava golišavim fotografijama koji golicaju maštu, a sve veći broj obožavatelja i njenih sljedbenika dokaz su da njen trud donosi plodove.

Nedavno je objavila fotografije svojeg odmora na Hawajima, a među njima najviše je pažnje privukla fotografija u bijelim tajicama koje otkrivaju kako je Hailie u vrhunskoj formi.

Neki od fanova upitali su je koji tip prehrane prati i koliko dnevno vježba, a većinu njenih objava prate i oduševljeni komentari fanova poput „Seksi!“.

„Iznimno me privlačiš, no to da se radi o Eminemovoj kćerki me zbunjuje“, napisao je jedan obožavatelj.

Otkako se pojavila na društvenim mrežama u listopadu 2016. Hailie je prikupila 1,5 milijuna pratitelja.

Eminem je Hailie dobio u braku s bivšom suprugom Kimberly Anne Scott 1995. Par je dogovorio zajedničko skrbništvo nad kćeri, a Eminem uz nju ima još dvije kćeri. Naime, reper je prihvatio skrbništvo nad kćeri sestre od bivše supruge te nad njezinom kćeri iz bivše veze.