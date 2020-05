Eminemov glazbeni put nije bio lagan, no uspio je sve o čemu je sanjao. Proglasili su ga kraljem hip-hopa, prodao je više od 155 milijuna albuma diljem svijeta te je postao jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena

Reper Eminem ušao je u povijest kao jedan od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, a nedavno je oduševio fanove te je bez najave objavio novi studijski album ''Music To Be Murdered By".

Iako popularni reper iz Detroita obožavateljima nije dao naslutiti da radi na novom projektu, to je jednom prilikom potvrdio njegov dugogodišnji suradnik 50 Cent: ''Eminem mi je poslao na slušanje pjesme na kojima radi. Još uvijek je najprodavaniji rap-glazbenik, ne zaustavlja se", izjavio je u razgovoru za hip-hop radio Real 92.3.

Eminemov glazbeni put nije bio lagan, no uspio je sve o čemu je sanjao. Početkom 2000-ih proglasili su ga kraljem hip-hopa, prodao je više od 155 milijuna albuma diljem svijeta te je samim time postao jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena. Postoje ipak neki detalji iz njegove karijere koje ni pravi fanovi Slim Shadyja još uvijek ne znaju.

Alter ego Slim Shady Eminem je izmislio dok je pripremao svoj drugi studijski album, a nazvao je sve prijatelje kako bi im se pohvalio svojom genijalnom idejom. Album "The Slim Shady LP" prodan je u više od 18 milijuna primjeraka, a do danas ga znamo po njegovu alter egu. Slavni glazbenik odlučio se baviti rap-glazbom nakon što je prvi put čuo pjesme grupe The Beastie Boys, a na prvo slušanje su ga oduševili.

Eminemova majka tužila je školu

Njegova kći Hailie gostovala je još kao curica na njegovim albumima. Jednom je prilikom njezinoj majci Kim lagao da vodi kćer u restoran te su otišli u studio da snime dionice pjesme "97 Bonnie & Clyde".

Eminemova majka Debbie tužila je njegovu školu 1982. godine jer ga je maltretirao domar D’Angelo Bailey. Eminem je kasnije o tome napisao pjesmu "Brain Damage", a isti domar onda je tužio repera jer je, kako tvrdi, pjesma ozbiljno narušila njegov ugled. Domar je u intervjuima za medije priznao da je maltretirao Eminema te je sud odbacio njegove tužbe. Slavni reper imao je uvijek problema sa školom, a prvi razred srednje škole pao je tri puta prije nego što je potpuno odustao.

Nakon što je postao poznat, imao je problema s provalnicima, a jedan slučaj Eminemu je ostao posebno u pamćenju. Provalnik mu je ušao u kuću, napravio sendvič s maslacem od kikirikija, pojeo ga i odšetao. Ništa iz kuće nije ukradeno.

Eltonu Johnu poklonio je jedinstven dar

Eminem je nedavno priznao kako ne ide više na duge turneje jer su mu one samo povod za njegove ovisnosti o drogama. S tim se pomirio prije nekoliko godina te pokušava održati zdrav život.

Poznato je da je reper dobar prijatelj s legendarnim Eltonom Johnom, a kada su se Elton i njegov partner vjenčali, Eminem im je poslao dijamantne prstene s detaljima penisa kao vjenčani poklon.

Kao i brojne njegove kolege, Eminem se također okušao u svijetu glume. Pojavio se u filmu "8 Milja", a navodno je dobio tri milijuna dolara za tu ulogu. Osim toga, za vrijeme pauze od snimanja napisao je hit-pjesmu "Lose Yourself". Glazbenik je kasnije ispričao da mu je trebalo nekoliko tjedana da se oporavi od snimanja tog filma jer se bio previše uživio u ulogu.

Tabloide diljem svijeta punili su naslovi o svađama njega i bivše supruge Kim, a Eminem je izjavio kako se ne planira više ženiti niti imati više djece.