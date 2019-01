Manekenke Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski i Hailey Baldwin prekršile su američki federalni zakon i uskoro će se naći pred sudom.

Trenutno jedne od najpopularnijih i najuspješnijih manekenki svijeta 23-godišnja Kendall Jenner, 22-godišnja Bella Hadid, 27-godišnja Emily Ratajkowski i 22-godišnja Hailey Baldwin, dio su dobroosmišljene prevare čija se šteta broji u milijunima i uskoro bi se mogle naći pred sudom.

Naime, one su bile angažirane za promociju "Fyre Festivala" u organizaciji poduzetnika Billyja McFarlanda koji je investitore prevario za vrtoglavih 26 milijuna dolara, a dio tog novca potrošio je na njihove honorare. U cijelu priču umiješan je i reper Ja Rule, i to navodno kao partner, no nije poznato je li i on sam žrtva prevare.

Kendall, Bella, Emily i Hailey prekršile su američki federalni zakon, obzirom da prilikom reklamiranja na društvenim mrežama nisu naglasile da je riječ o plaćenom oglasu. Navodno, je to učinila tek jedna od njih.

Njihovi honorari iznosili su 5 milijuna kuna, a sudu će morati objasniti zašto nisu poštovale zakonske propise.

Fyre Festival trebao je biti "dosad neviđeni" festival na Bahamima no to se nije dogodilo. Brojni zainteresirani ljudi poželjeli su ga posjetiti i kupili su ulaznice koje su uključivale luksuzni smještaj i hranu, koncerte svjetskih glazbenih zvijezda, no umjesto toga na mjestu događanja dočekali ih je nevrijeme, mokri šatori i sendviči. Koncerti nisu održani, baš kao ni sam festival, a tisuće ljudi ostalo je bez novaca. Ulaznice su se rasprodale u svega dva dana, a cijena pojedinih iznosila je čak 250.000 dolara.

27-godišnji Billy McFarland trenutno se nalazi u zatvoru zbog višemilijunske prevare i tamo će provesti sljedećih šest godina.