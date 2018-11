Emily Ratajkowski tijelo je proslavilo u spotu "Blurred Lines", a na njemu je i zaradila milijune.

Američka manekenka vlasnica je jednog od najljepših tijela u zabavnoj industriji.

Riječ je o 27-godišnjoj Emily Ratajkowski koju je tijelo i proslavilo u spotu "Blurred Lines" pjevača Robina Thickea, a na njemu je dosad zaradila milijune.

No ako mislite kako si ljepotica baš nikada ne priušti alkohol ili nezdravu hranu, gadno ste se prevarili. Na nedavno održanoj dodjeli GQ Men of the Year nagrada, brineta je otkrila kako se ne stresira previše oko izgleda tijela te da ne provodi sate u teretani.

Također, ne vježba svaki dan, ali ima pomoć osobnog trenera u New Yorku. "Pokušavam većinu vremena jesti zdravo, iako sam stalno na putu. Npr. danas sam jela kinesku hranu, a jučer popila pivu. Gotovo svakodnevno jedem i tjesteninu koju obožavam. Morate se nagraditi, znate?", poručila je na crvenom tepihu te otkrila kako najviše voli jogu i planinarenje.

"Nisam velika obožavateljica teretane i moja dijeta nije stroga. To je moja tajna", poručila je manekenka kojoj očito godi i bračni život s glumcem Sebastianom Bear-McClardom s kojim se vjenčala u tajnosti u veljači ove godine na iznenađenje brojnih obožavatelja koji nisu niti znali da je prekinula s producentom Jeffom Magidom.

S njim je prekinula nakon četiri godine zbog prenatrpanih rasporeda, a tri mjeseca kasnije udala se za Sebastiana te pokrenula liniju kupaćih kostima Inamorata koje najbolje reklamira ona sama.