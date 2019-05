Zvijezda "Igre prijestolja" Emilia Clarke odbila je ulogu u hit-filmu "50 nijansi sive" zbog scena golotinje.

Najnovije informacije iz holivudskog svijeta govore kako je Emilia Clarke, zvijezda upravo završene megapopularne serije "Igra prijestolja", odbila glumiti u filmu za kojim mnoge žene luduju – "50 nijansi sive".

Slavna Khaleesi, majka zmajeva, odlučila je kategorički odbiti ponuđenu joj ulogu zbog odbojnosti prema skidanju pred kamerama. Iako će se mnogi obožavatelji "Igre prijestolja" zapitati kako je to moguće kada se Clarke redovito pojavljivala u golišavim izdanjima u seriji, očito je došlo do velikog zaokreta u razmišljanjima mlade glumice.

"50 nijansi sive" filmska je adaptacija istoimene hit-knjige koja govori o ljubavnoj vezi nevine djevojke i njezina novog dečka, poprilično sklonog seksualnom egzibicionizmu. Kako film naprosto vrvi scenama golotinje, Clarke je odlučila kako je to za nju ipak malo previše skidanja pred očima javnosti.

"Posljednji put kada sam bila gola pred kamerama to sam učinila za 'Igru prijestolja', no to je bilo davno, a ja i dalje dobivam hrpetinu novinarskih upita o tome. Samo zato što sam žena! To je iznimno iritantno i užasno sam umorna od stalnog slušanja o svojoj golotinji", rekla je Clarke.

"Morala sam odbiti ulogu u '50 nijansi sive' jer se tamo sve vrti oko seksualnosti i seksa, a ne želim da me ostatak karijere pamte po izgledu mojih grudi", dodala je Clarke u objašnjenju svojeg odbijanja uloge.

Na kraju je uloga mlade Anastasie Steele pripala Dakoti Johnson, a film je premijerno prikazan 2015. godine.

Clarke je dodala kako je još jedan razlog odbijanja uloge i to što je ona zahtijevala snimanje nastavka. "Jedina stvar koju ne želim jest igrati ulogu koja će zahtijevati nastavke", rekla je Clarke.