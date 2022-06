Emil Kirbiš i Mada Peršić novi su par na domaćoj sceni, a sada su se prvi put pojavili zajedno u javnosti nakon što su na Instagramu potvrdili vezu.

Glazbenik Emil Kirbiš i glumica Mada Peršić pojavili su se zajedno na jednom gala događaju u Zagrebu nakon što su na Instagramu potvrdili da su u vezi.

Prvi javni izlazak domaćeg para nije prošao neopaženo, a zasluge uglavnom idu lijepoj glumici koja je u glamuroznoj haljini sa šljokicama zablistala u stilu holivudskih zvijezda, no ni glazbenik nije puno zaostajao za njom u uglađenom crnom odijelu s leptir mašnom.

Emil je inače kantautor i frontmen grupe Sanremo koja postoji od listopada prošle godine, a prvi singl bila im je pjesma "Muzika".

Mada je prije studija glume diplomirala medicinu, a zatim i Akademiju dramske umjetnosti. Prvu ulogu ostvarila je u kontroverznoj predstavi "Elementarne čestice" i odmah se skinula do kraja.

"Razmišljala sam je li dobro biti gol na prvom projektu ili ne, ali mi je postalo jasno da je to dobro za to što igram", prokomentirala je Mada svoj glumački debi za IN Magazin.

Meghan i Harry objavili su novu fotku kćeri Lilibet, a kraljica je odbila jedan zahtjev kad je djevojčica u pitanju! +27

Hrvat koji slovi za našeg najzgodnijeg nogometaša stigao na vjenčanje sa suprugom u vrlo rijetkom zajedničkom izlasku! +20