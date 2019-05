Seksualne tajne Elvisa Presleyja otkrivene su u knjizi "Elvis Presley: A Southern Life".

U knjizi "Elvis Presley: A Southern Life" otkrivene su seksualne tajne "kralja rock and rolla", a autor Joel Williamson tvrdi kako je legendarni glazbenik obožavao mlade djevojke te su ga posebno zanimale djevice.

"Perverzni seksualni apetit", kako ga nazivaju u knjizi, Elvisa je dovodio u situacije u kojima je od svojih suradnika zahtijevao da mu dovode mlade djevojke, posebno djevice s kojima bi onda ispunjavao svoje fantazije. U tome ga nije spriječio niti brak s Priscillom, koja je imala svega 14 godina kada su se sreli, dok je on bio 10 godina stariji.

Iako je glazbenik bio vrlo vješt s gitarom, knjiga tvrdi da nije bio toliko samopouzdan u spavaćoj sobi. Tako je jednom prilikom proveo noć s nekoliko 14-godišnjakinja s kojima se "tukao jastucima, ljubio, škakljao, hrvao i mazio". Tada su mu bile 22 godine.

U knjizi stoji kako je Elvis bio "opsjednut djevičanstvom", no mnoge njegove ljubavnice istaknule su kako je seks s njim bio "precijenjen". Također, glazbenik je svoju vilu u Palm Springsu pretvorio u "Playboyevu vilu" u kojoj je često znao organizirati golišave tulume na bazenu, no njegova supruga Priscilla nikada nije bila pozvana.

Jedan od njegovih bivših suradnika otkrio je i da su Elvisa zvali "kraljem predigre" jer su mu dodiri i osjećaji koji su prethodili seksu bili važniji od samog čina. "On i Priscilla često su se igrali doktora i pacijenta, kao što su dovodili i druge djevojke u spavaću sobu", otkrio je Lamar Fike, koji je s Elvisom živIo u nekoliko vila.

Činilo se i kako glazbenik slijedi određeni obrazac: ulazio bi u romantične odnose s djevicama, a čim bi one to prestale biti, brzo bi nestao. "Elvis je bio vrlo vješt u udvaranju. Kada je to htio, mogao je bilo kojoj djevojci stvoriti iluziju da je ona za njega jedina na svijetu, pa čak i ako je bila u publici", stoji dalje na stranicama knjige.

"Bio je jako sladak i savršeno se ljubio , no u krevetu nije bio pastuh kakvog sam očekivala. Nije mogao biti prirodan zbog svih droga koje je uzimao", povjerila se glumica Cybill Shepard, koja je neko vrijeme imala aferu s njim. Nakon što mu je 1968. godine rođena kćer Lisa Marie, Elvis više nije htio spavati sa svojom suprugom ni pod koju cijenu.

"Mijenjao je ženu za ženom, baš kao što je mijenjao liječnika za liječnikom da mu prepišu razne tablete. U tom kaosu nije stigao preispitati gdje griješi, kako preuzeti kontrolu nad svojim životom", jednom je prilikom otkrila novinarka Alanna Nash, koja je napisala knjigu "Mala, idemo se igrati mame i tate: Elvis Presley i žene koje su ga voljele", u kojoj je tvrdila sve slično kao Joel.