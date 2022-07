Elon Musk odgovorio je na negativne komentare na račun njegovog izgleda u kupaćem kostimu, evo što je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu rekao.

Elon Musk kao i ostale zvijezde uživa u ljetnim mjesecima i toplini provodeći vrijeme na plaži i u moru, a otkako paparazzi objavili njegove fotografije bez majice, Elon je postao predmet sprdnje.

Za razliku od ostalih poznatih osoba, Musk nema isklesanu figuru i preplanuli ten, a to su primijetili i brojni korisnici društvenih mreža koji su se na njega okomili komentarima.

Međutim, Musk im nije ostao dužan je je na tweetove ubrzo odgovorio na svoj način.

''Haha čovječe, možda bih trebao češće skidati majicu! Sloboda bradavicama!'' napisao je status.

Elon got a lot of catching up to do pic.twitter.com/RSPB4CzXA1