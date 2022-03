Elon Musk i Grimes u tajnosti su dobili drugo dijete, kćerkicu koju su nazvali Exa Dark Sideræl i koju im je rodila surogat majka tri mjeseca nakon prekida veze, no njihovo pomirenje nije dugo potrajalo.

Milijarder Elon Musk (50) i kanadska glazbenica Grimes (33) u tajnosti su dobili drugo dijete samo tri mjeseca nakon što su prekinuli.

Vijest je potvrdila Grimes koja je za Vanity Fair otkrila i da su dobili kćer koju su nazvali Exa Dark Sideræl, ali je zovu Y. Kćer im je rodila surogat majka, a par već ima sina kojeg su nazvali X Æ A-Xii.

Grimes je za časopis otkrila i u kakvom su ona i Musk odnosu.

"Teško mi je opisati naš odnos, vjerojatno bih ga mogla nazvati svojim dečkom, no naša veza je fluidna. Živimo u odvojenim kućama. Mi smo najbolji prijatelji i stalno se viđamo. Jednostavno imamo nešto što ne očekujemo da drugi mogu razumjeti", kazala je te je otkrila i kako planiraju imati još djece.

"Oduvijek smo ih htjeli imati najmanje troje ili četvero", priznala je no nekoliko sati nakon objave članka na Twitteru je objavila novosti.

"Elon i ja smo opet prekinuli otkako je napisan ovaj članak, haha, ali on je moj najbolji prijatelj i ljubav mog života", napisala je glazbenica.

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique - peace out