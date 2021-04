Ella Dvornik podijelila je ružan komentar koji je dobila na društvenim mrežama, a tiče se njezine djece.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih influencerica Ella Dvornik (30) oglasila se o užasnom komentaru koji je netko ostavio na članku o njoj, a tiče se odgoja njezine djece.

"Frajer na nekom portalu komentira ovo: 'Koji razlog na svijetu postoji da se ovom psihopatu i psihičkom bolesniku smjesta ne oduzmu djeca? Čeka se još jedna tragedija kao s Nikoll?' Fakat me zaboli iskreno za debile koji pišu svakojake gluposti, ali da me uspoređuje s ubojicom dvogodišnjeg djeteta. Čovječe. Moja djeca su prerazmažena, a ne zlostavljana. Pazi što pišeš jer za ovo postoje legalne sankcije. Više bih zaradila od tužbi nego od Instagrama, ali mnogo vas o tome ne misli", napisala je Ella na Instagram storyju.

Nakon toga je snimila i video te istaknula da je šokirana reakcijama ljudi na svoju objavu. "Ekipa, recite mi je li vrijeme da stanemo i zauzmemo stav za one koji možda nisu jednako glasni kao mi? Dokle ćemo dopustiti da svaki debil dijeli svoje gluposti po netu i dokle ćemo se praviti da to svima nije bitno? Ajmo stati uz one kojima jest i prihvatiti činjenicu da nisu svi jednako jaki poput nas i da moramo stati u obranu! Ne samo njihovu nego i onu naše djece! STOP NASILJU NA INTERNETU!!!!" napisala je Ella.

Ubrzo su se u komentarima oglasile poznate influencerice.

"Strava i užas kako su ljudi iza pseudonima na internetu hrabri dok pišu takve komentare! Da mi je samo vidjeti te ljude uživo, ja ti kažem, bili bi manji od makova zrna! Ali na stranu i to. Koliko moraš biti ogorčen svojim životom da ideš tako nešto pisati bilo kome, pogotovo nekome koga ne znaš. Ja to ne bih najgorem neprijatelju rekla, a ne nekome koga ne znam! Tko odgaja te ljude? I na kraju - koliko vremena imaš u životu da stigneš pisati komentare na portalima!?? I onda se pitaju zašto ja nemam, zašto je život nepravedan. Da si svaki put dok si vodio računa o tuđem životu i pisao hejterski komentar na nekom članku potrošio na dodatni rad na sebi ili nekom poslu, možda bi bio i zadovoljniji sobom!!!" napisala je Sonja Kovač.

"Zato ja u posljednje vrijeme stavim javno svakoga tko napiše neki oduran komentar u inboks (obično imenom i prezimenom jer misli u inboksu se neće vidjeti). Neka mu prijatelji, obitelj, poslovne kolege vide s kakvom osobom imaju posla. Javna sramota je malo za to što takvi likovi sebi dopuštaju. Liječe frustracije samo jer si javna osoba pa misle da si vreća za napucavanje i da svatko može istresti negativnu energiju baš na tvome profilu. Imala sam slučaj prije dvije godine (ima video na IGTV-u) gdje sam došla do broja telefona mame od dječaka (16 godina) da bih joj poslala poruku koju je on meni napisao. Strava i užas da dječak piše da će me zaklati i slične stvari. Vjerujte, ekipa, nekad je super biti Hana, Ela, Sonja ali nekada je zaista teško. Nitko ne zaslužuje toliku količinu hejta. Hejt SLOVENI! Zaustavimo mržnju uvijek i svugdje!" istaknula je Hana Hadžiavdagić.

S Ellinim riječima složili su se i brojni njezini pratitelji.

Inače, Ella je od Valentinova 2019. u braku s Charlesom Pearceom (43) te imaju kćeri Lumi Wren (1) i Balie Dee (3).