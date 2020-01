Pjevačica Ellie Goulding napunila je 33 godine, a mi smo se prisjetili kako je nekoć izgledala,

Populrna britanska pjevačica Ellie Goulding danas je udana 33-godišnjakinja koja se skrasila te su dani ludih tuluma i mijenjanja ljubavnika daleko iza nje. Ova plavokosa dama dobro je poznata pripadnica svijeta slavnih i bogatih, a proslavila se prije desetak godina kada je počela izbacivati jedan glazbeni hit za drugim.

Svi pamte i još uvijek pjevuše njezine najveće hitove poput pjesama "Burn" i "Love Me like You Do", no malo tko se sjeća kako je ona izgledala na samom početku svoje karijere. Naime, danas je Ellie savršeno fit žena punih usana i bujnih oblina, no nije uvijek bila takva.

Iako se pokušava prezentirati kao jednostavna i prirodna djevojka iz susjedstva i buntovnica, od njezine prirodnosti nije mnogo ostalo, a to je itekako jasno ako pogledate njezine stare fotografije.

Tada Ellie nije imala bujne usne niti je toliko polagala u održavanje savršene linije, a ni jagodične kosti na licu joj nisu bile izražene kao što su to sada. Sveukupno, iz jednog pogled na fotke iz njezine mladosti i one danas, jasno je jedno - plastika i fotošop zamijenili su prirodnost.

Mnogi su Ellie smatrali vrlo privlačnom od samih početaka njezine karijere, pa se tako danas mogu čuti komentari kako joj silne korekcije i dorade kod estetskog kirurga uopće nisu bile potrebne, no čini se kako su nesigurnosti pjevačice prevagnule, pa se ipak izoperirala.