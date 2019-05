Ellen DeGeneres otvoreno je progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela kao djevojčica od vlastitog očuha.

Američka televizijska voditeljica Ellen DeGeneres odlučila je javno progovoriti o hororu i seksualnom zlostavljanju koje je doživjela u tinejdžerskim godinama.

Naime, 61-godišnja Ellen u emisiji "My Next Guest Needs No Introduction" voditelja Davida Lettermana progovorila je o traumatičnom iskustvu koje je doživjela od očuha koji je dolazio u njezinu sobu i koristio priliku da je dodiruje po grudima.

Sve je počelo nakon što je Ellenina majka Betty oboljela od raka dojke, što je očuh iskoristio na krajnje zastrašujući način.

"Kada je majka otputovala izvan grada, rekao mi je da mora pregledati moje grudi i opipati ih jer je na majčinim grudima osjetio kvržicu te da zato mora isto učiniti i sa mnom", izjavila je Ellen.

Tijekom intervjua nije imenovala očuha, no poznato je da je 1973. godine, kada je navela da se zlostavljanje dogodilo, njezina majka bila u braku s prodavačem Royem Grussendorfom, koji je umro 1997. godine. Također, otkrila je kako joj majka nije povjerovala što se dogodilo i ostala je s njim sljedećih 18 godina prije nego što ga je ostavila.

"S 15, 16 godina nisam puno toga znala o tijelu, znala sam da sve žene imaju drukčije grudi. Uglavnom, uspio me uvjeriti da mu dopustim da ih dodirne i to je pokušao ponoviti u nekoliko navrata. Htio je razvaliti vrata moje sobe, no pobjegla sam kroz prozor jer sam znala da će mi učiniti još i gore stvari. Nisam sve to htjela govoriti majci kako bih je zaštitila i znala sam da bih time uništila njezinu sreću", objasnila je voditeljica.

Njezinoj majci Betty danas je žao zbog svega što se dogodilo i što joj nije povjerovala na vrijeme.

"Ljuta sam jer sam bila preslaba izboriti se za samu sebe. Imala sam samo 15, 16 godina. To je stvarno strašna priča, a jedini razlog zbog kojeg sam je odlučila ispričati i otkriti sve detalje jest to što želim da druge djevojčice kojima se to dogodilo ili se događa, znaju da nisu same. Nisam u to vrijeme trebala štititi majku i čekati da prođe nekoliko godina prije nego što joj sve priznam. Povjerovala mi je nakon što je on promijenio nekoliko verzija svoje priče", izjavila je Ellen.

Ovo je prvi put da je Ellen otkrila sve detalje zlostavljanja koje je proživjela, iako ga je tijekom nekoliko prijašnjih godina bila spomenula u nekoliko navrata, također kako bi pomogla zlostavljanim ženama.