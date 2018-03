Tuga zbog tragedije koja joj se dogodila dovela je Ellen DeGeneres do njezine velike i uspješne karijere.

Ellen DeGeneres osvrnula se u intervjuu na težak period kroz koji je prošla kada je izgubila voljenu djevojku. Pričala je sa Daxom Shepardom i otkrila mu da je izgubila djevojku kada joj je bilo tek 20 godina. Tragični događaj potaknuo ju je i doveo do posla kojim se i danas bavi. "Moja je djevojka poginula u prometnoj nesreći kada mi je bilo 20 godina. Tada se nisam bavila komedijom, mislim da sam konobarila negdje u tom periodu. Živjele smo zajedno kada je poginula", osvrnula se na tragični period Ellen.

Nakon toga sve je išlo nizbrdo neko vrijeme. Ellen si nije mogla priuštiti da ostane sama u stanu koji su dijelile ona i njezina partnerica pa je morala preseliti u mali podrumski stan. "Spavala sam na malom madracu na podu, bio je pun buha. Pisala sam cijelo vrijeme, pisala sam poeziju i pjesme. Mislila sam si kako je moguće da više nema te predivne 21-godišnje djevojke. Padalo mi je na pamet kako bi bilo sjajno da mogu nazvati Boga na telefon i postaviti mu pitanja, dobiti neke odgovore", objasnila je Shepardu.

Upravo tako nastala je njezina ideja za "Phone Call To God", točka koju je 1986. izvela u "The Tonight Showu". Nakon toga Johnny Carson pozvao ju je na svoj kauč te je tako postala prva žena u povijesti komedije kojoj je to uspjelo. Pokrenula se tako uspješna karijera koja traje do danas. Ovo nije prvi put da je Ellen pričala o tužnom gubitku voljene djevojke.