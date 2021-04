Ellen DeGeneres javno je ispričala da je kozumirala piće s marihuanom i tablete za spavanja pa nakon toga sjela za volan kako bi suprugu odvela hitno u bolnicu.

Korisnici društvenih mreža u SAD-u pobunili su se nakon što je tamošnja slavna voditeljica Ellen DeGeneres u intervjuu s kolegom Jimmyjem Kimmelom ispričala da je konzumirala napitke od marihuane i neke tablete za spavanje prije nego je svoju suprugu Portiju de Rossi vozila u bolnicu.

Naime, 63-godišnja voditeljica nedavno je otkrila kako je pronašla suprugu na podu njihove spavaće sobe dok se grčila od jakih bolova, da bi se kasnije ispostavilo da je imala upalu slijepog crijeva. Ellen je sada sve iznenadila priznanjem da je prije toga popila tri limenke pića s ekstraktima marihuane koja navodno imaju određenu količinu THC-a u sebi te da zato vožnja do bolnice vjerojatno nije bila najsigurnija.

"Dakle, Chelsea Handler mi je rekla za ta pića, zovu se Cann i imaju u sebi THC. Popila sam jednu i nisam ništa osjećala, pa sam popila dvije, a zatim i dvije tablete za spavanje od melatonina. Ali uspjela sam. Valjda me udario adrenalin jer sam ju jednostavno što prije morala dovesti na hitnu. To vjerojatno nije bilo sigurno i ne bih smjela to uopće pričati", izjavila je Ellen.

Na službenoj web stranici proizvođača stoji da brend prodaje nekoliko različitih pića koji u sebi sadrže marihuanu i nakon konzumiranja mogu prouzročiti omamljenost. Zato su se Ellenini kritičari digli na noge i pobunili zbog tog njezinog poteza.

"Voditeljica emisije priznaje da je vozila pod utjecajem droge. Treba li možda zabraniti njezin show", "Ona je prije svega bogata i mogla je reći nekom drugom da vozi automobil", "Mogla je ubiti nekoga. Muka mi je od nje", "Trebala je nazvati 911, tome služe vozila hitne pomoći", "Izgubila je svo moje poštovanje. Ljudi koji to rade su neoprezne budale. Sjedaju za volan, a znaju da ugrožavaju druge", samo su neki od komentara koji se šire društvenim mrežama.

Inače, Ellen je u emisiji izjavila kako nije velika ljubiteljica marihuane i da ju je mrzila.