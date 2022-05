Ella Orešković na Instagramu je objavila rijetku fotografiju s ocem Tihomirom Oreškovićem koji više ne izgleda kao za vrijeme svojeg premijerskog mandata.

Pjevačica Ella Orešković, koja je i kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, sve je popularnija na Instagramu gdje broji preko četiri tisuće pratitelja s kojima često dijeli svoje atraktivne fotografije.

Sada je objavila i rijetku fotku sa svojim ocem, a bivši premijer iznenadio je novim imidžem.

Ela i Tihomir pozirali su sređeni, a on ima bradu s kakvom ga dosad još nismo vidjeli. Crno-bijelu fotografiju Ella je objavila u pričama na Instagramu i možete je vidjeti u našoj galeriji.

Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kćer Emmu, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok Ella u Španjolskoj studira psihologiju.

Ella je svoj pjevački debi imala na Dori 2021. kada se predstavila s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala, a odlazak na Euroviziju pokušala je izboriti i ove godine, s još jednom autorskom pjesmom "If you go away". Iako na Dori nije ostvarila zapaženi uspjeh, privukla je veliku pažnju domaće javnosti, koja ju je prvi put upoznala kada joj je tata postao premijer 2016. godine, a tada još bila tinejdžerica i u međuvremenu je odrasla u pravu ljepoticu.

Ella se jednom prilikom pohvalila i kako hrvatski priča bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.

