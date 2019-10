Ella Dvornik na Facebooku je komentirala ime bebe koju čeka s Charlesom Pearceom.

Ella Dvornik i Charles Pearce maštovitim su i preslatkim videom na društvenim mrežama objavili vijest da čekaju drugo dijete, a popularna influencerica i blogerica sada je ponovno sve oduševila statusom na Facebooku u kojem je progovorila o imenu bebe, koja na svijet stiže u proljeće.

"Kad me netko pita kako će se zvati beba, ja uvijek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala, reakcije su sve!

Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno", napisala je Ella u statusu kojeg je lajkalo više od 3 tisuće ljudi, a 300 njih podijelilo.

"Ja mislim da će se zvati po onome gdje ste ga napravili", "Odlična ideja", "Kad biraš imena shvatiš koliko ti se ljudi zapravo ne sviđa", "Javi se kada se porodiš, hoću biti kum", neki su od komentara koje je dobila.