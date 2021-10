Ella Dvornik otkrila je kako je bila na operaciji povećanja grudi te je detaljno opisala svoje iskustvo i zašto se odlučila na tu odluku.

Ella Dvornik nikada nije krila kako se podvrgnula nekoliko estetskih zahvata, poput operacije nosa, zaleđivanja masnog tkiva i ubrizgavanja botoksa, a sada je tom popisu dodala i operaciju povećanja grudi.

Ella je o tome progovorila na svojem kanalu na YouTubeu u videu koji je nazvala "Ljudi, vrijeme je za grudi" i objasnila kako se odlučila na taj potez i što mu je prethodilo.

"Prošle godine, dok sam plesala na Baby shark s Balie napipala sam veliku kvrgu na lijevoj cici i ona je bila jako tvrda. Počela mi je smetati i počela me boljeti. Otišla sam na pregled i, nasreću, ispalo je da je to cista velika oko pet centimetara. Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", pojasnila je Ella.

"Nisam htjela silikone, razmišljala sam o transferu masti. Međutim, rekli su mi da to nije najtrajnija opcija", rekla je.

Otkrila je kako se zahvatu podvrgnula u isto vrijeme kada je korigirala nos.

"Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us**** jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada sam D košarica, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju", priznala je Ella.