Ella Dvornik je u podužem statusu na facebooku opisala svoj novi život na istarskom selu i opisala sve čari, a osvrnula se i na život u velikim gradovima pa priznala da je podcijenila život na selu.

Ella Dvornik ne krije koliko uživa u novom životu u Istri gdje su ona i suprug Charles Pearce kupili kuću, a sada je sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama otvoreno priznala kako joj je tamo živjeti za razliku od Zagreba, odnosno velikih gradova.

"Neki dan sam došla u Zagreb poslovno, i kaže mi suradnica iz zagreba “kak ti je sad u Istri? Nakon Zagreba? Baš si mislim kak si hrabra što si se odselila u tak malo mjesto. Jel te bilo strah jel ti fali nesto?” I u tom trenu mi je prošlo sve kroz glavu. Pet godina smo tražili kuću, od Kvarnera do kraja Istre. I nikad me nije bilo strah, do onog trena kad smo se trebali odselit. Sve mi je prošlo kroz glavu, hoće li mi faliti prijatelji, ubrzani način zivota, noćni život, opcije, mogućnosti. I kad me je to pitala shvatila sam da su moji strahovi bili bez pokrića. Živim u malom mjestu s nesto više od 1000 stanovnika. PlaĆam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjeti. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi. Mjesta za izlazak je beskonačno, restorana, kafića... Aerodroma više nego što mogu poželjeti. Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrči, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, ali čak mi ni oni ne smetaju. Djeca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni zamislit. Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Svako buđenje je nova avantura, i svaki san poseban užitak. Volim Zagreb, rodila sam se tamo, živjela sam u velikim gradovima Europe. Ali Istra... To je država za sebe. Ovo malo mjesto u kojem živim i obitavam je prešlo sva moja očekivanja. Svaka kava ima bolji okus ujutro. I veliki grad mi nikad neće zamjeniti kvalitetu života i življenja koju imam ovdje. 3 minute do dućana, 3 minute do pošte, 2 minute do gradonačelnika, minuta i pol do 3 restorana, slastičarne i vrhunskog koktel bara, 37 sekundi do vrtića pješke. Plaža gdje god se okrenem! Nisam sjela u auto osim kad sam morala u Zagreb. I stvarno mislim; Ako je vrijeme novac ja sam zaista miljarder. Podcjenila sam život na “selu”, ali mi je iznimno drago da sam sad dio njega", napisala je Ella u podužem statusu.

Nedavno je na profilu na Instagramu pokazala i dio unutrašnjosti kuće, ali ne sve jer u planu joj je i renovacija.

"Dobivam puno poruka da vam pokažem kuću. Pa evo nekoliko razloga zašto još nisam. Podrum i gornji kat još su nam neraspakirani. Čekamo da djeca odu u vrtić jer uz njih ne uspijevamo ništa. Jedino vam mogu pokazati dnevni. Drugo: Planiramo u kompletnu rekonstrukciju nakon ljeta, pa nema baš smisla da vam pokazujem nešto što neće još dugo biti takvo. Budući da nisam nikad radila ništa tako veliko, otvorit ću poseban profil na kojem ćete moći pratiti radove dok se događaju, da ne zamaram ovdje. Kuća je OK, ali nije baš najpametnije arhitektonski osmišljena za nas. Zato ćemo dosta toga mijenjati, bit će neprepoznatljiva", objasnila je Ella u priči na Instagramu te podijelila fotografiju cijelog dnevnog boravka.

U njemu prevladava bijela i zelena boja s trendi namještajem, a na jednom od zidova ističe se i veliki portret njezina pokojnog oca Dina Dvornika.