Ella Dvornik i Charles Pearce vjenčali su se na Valentinovo nakon 5 godina veze.

Poznata domaća blogerica udala se na Valentinovo u Las Vegasu.

Radi se o 28-godišnjoj Elli Dvornik koja je tada rekla "da" dugogodišnjem partneru, Britancu Charlesu Pearceu.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te, sad si službena", napisala je Ella na Instagramu.

Blogerica je oduševila fotografijama s vjenčanja, ali i unikatnom vjenčanicom koju je za nju izradio poznati riječki dizajner Juraj Zigman.

A uvijek iskrena blogerica nedavno je na Instagramu odgovarala na pitanja obožavatelja, pa je tako otkrila i koliko je koštalo njezino američko vjenčanje.

"Pročitala sam na internetu da je vjenčanje u Las Vegasu vrlo jeftino. Je li istina?" upitala ju je jedna obožavateljica. "Vjenčanja se kreću od 100 dolara na dalje. Naše je koštalo 900 dolara, ne uključujući put, hotel, odjeću i fotografa", napisala je Ella uz emotikone smajlića koji umiru od smijeha.

"Kažu da 'ono što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu'... Neka su oni to obavili bez stresa i na svoj način.... Oduševljena sam haljinom koja je totalno drugačija, oduvijek je htjela neki barokni model. Noćas sam se probudila u 02 h i pratila vjenčanje online", napisala je Ellina mama Danijela na dan vjenčanja uz heštegove "aj neka se i to riješilo", "sretno vam bilo" i "ljubav je to".