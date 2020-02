Ella Dvornik je sa svojim obožavateljima otkrila koja je jedina želja ostala na listi koju tek planira ispuniti.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik i njezin suprug Charles Pearce dobili su drugo dijete, kćerkicu Lumi Wren, a nakon što je sretnu vijest objavila na društvenim mrežama, putem istih je sa svojim obožavateljima podijelila svoje osjećaje i želju koja joj je ostala jedina neispunjena.

"Its a wrap! Doslovno! Ovo mi je bio posljednji put (nadam se da se nisam coprala sada). Nakon Balie imala sam neopisivu želju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blaženi medu ženama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak zivota. Sad nam samo ostaje da uživamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve što sam htjela ostvariti do 30. godine sam ostvarila, ostala mi je još samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kuću i uselimo se. I onda osim super mame spremna sam bit i super šefica i razoriti 30-e s novim ciljevima! Charles i ja smo se dogovorili da odgodi krizu srednjih godina dok Lumi ne napuni 3, pa onda možemo skupa opet proživljavati pubertet na kratko. Ova mama je spremna za velike promjene, i prvo ću krenuti od sebe! Hvala svima na čestitkama", napisala je uvijek iskrena Ella u svom statusu uz fotografiju na kojoj pozira sa Charlesom prije poroda.

Lumi Wren je na svijet stigla 20. veljače, što je par nekoliko dana držao u javnosti, a sada jedva čekaju da ju upoznaju sa starijom sestrom Balie.