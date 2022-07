Ella Dvornik objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u bikiniju, a niti ovaj put nije propustila priliku da sakrije pazuhe.

Blogerica i influencerica Ella Dvornik jedna je od onih sretnica koja svoj posao radi pokraj bazena, sunčajući se u bikiniju čime se pohvalila i na društvenim mrežama, no jedna stvar je ipak zasmetala njezinim obožavateljima, a neki su joj udijelili i pokoji savjet.

"Kad odradiš sav posao i pustiš kosu", napisala je Ella uz fotografiju koju je objavila na svom profilu na Instagramu, a na kojoj iznad gornjeg dijela bikinija nosi i minijaturnu majicu s rukavima.

Naime, Ella je u nekliko navrata izjavila kako ne voli imati gole pazuhe i koristi sve moguće načine da ih nekako prekrije.

"I skineš majicu, pa velika si cura možeš ti to", "Ostat će ti sve crte od kupaćeg", "Sve znam, da mrziš gole pazuhe i to mi je potpuno jasno jer imam i ja hrpu toga što mrzim, ali me brutalno zanima kupaš li se u moru/bazenu u majici?", "Izađi iz zone konfora i skini majice, prekrasna si", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Ella je ovih dana snimila provokativnu pjesmu u duetu s reperom Surrealom, a njeni pratitelji već imaju svoje mišljenje o njoj. Pjesma koju je snimila je poprilično vulgarna, a to govori i sam naslov - "Kurvanje".

Riječi pjesme su također provokativne.

"Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se", dio je koji repa Ella.

Dok se jednima pjesma sviđa, drugi kažu da je plagijat i da vuče na refren popularne pjesme "Hypnotize" The Notorious B.I.G.-a.

U nedavnom obraćanju svojim pratiteljima putem Instagrama istaknula da je ovo samo početak njezinih glazbenih uradaka te je poručila kako će ih u budućnosti biti više.

Također, ima i novi Instagram profil na kojem nosi naziv "Alterella".

