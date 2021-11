Ella Dvornik je prošli mjesec otkrila da je povećala grudi, pa se sada pohvalila bujnim dekolteom, a fotografiju je komentirala i njezina mama Danijela.

Influencerica i blogerica Ella Dvornik (30) ne krije svoje estetske zahvate, a jedan od zadnjih kojim se pohvalila je operacija povećanja grudi.

Tako se sada u fokusu na jednoj fotografiji koju je objavila na svojem Instagramu našao njezin nikad bujniji dekolte koji su pratitelji odmah primijetili.

"Umirit će me pogled u tvoj dekolte", jedan je od brojnih komentara u tom stilu koje je dobila, a na njega je i sama reagirala.

"Dobar je dekolte, nema šta, hvala Srbijo", napisala je Ella, a zatim je na Instagramu podijelila još jednu svoju fotku na kojoj je dekolte u prvom planu.

Ella je pozirala u narančastoj majici s dubokim V-izrezom, a komentari na njezine nove grudi samo su se nizali, no posebno se istaknuo onaj njezine majke koji je mnoge nasmijao.

"Malo otkriješ sise i sve ode k vragu", napisala je Danijela i dobila preko 50 lajkova.

Podsjetimo, Ella se novim grudima prvi put pohvalila prošli mjesec na svojem YouTube kanalu, a u videu je ispričala i zašto se odlučila na taj potez.

"Oduvijek sam imala male, a ono što je bilo specifično, široke. Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo, pogotovo u mlađim danima. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego ispumpavala. Kad sam prestala ispumpavati, lijeva je ostala veća od desne", ispričala je, pa je otkrila i kako je reagirala kada se nakon operacije prvi put pogledala u ogledalo.

"Kad sam se prvi put vidjela, ja sam se us**** jer su bile preogromne. Međutim, tako to izgleda kad se tek napravi. Imam dva različita implantata. Sada sam D košarica, nisam previše otišla u veličinu, više mi je napravljena masa. I mogu vam reći da je to usporedivo s carskim rezom. To je užasno bolna operacija i ne bi mi palo na pamet više ikad ići na korekciju", priznala je Ella.

Osim povećanja grudi, na listi Ellinih poznatih estetskih zahvata su i korekcije nosa, zaleđivanja masnog tkiva, a nedavno je otkrila i da redovito prima injekcije botoksa.

