Ella Dvornik je na Insatgramu objavila fotografiju sa suprugom Charlesom Pearceom kojom je obilježila Valentinovo i njihovu drugu godišnjicu braka.

Dan zaljubljenih mnogi su poznati Hrvati obilježili na Instagramu fotkama sa svojim boljim polovicama i romantičnim statusima.

Među njima je i Ella Dvornik koja je na društvenoj mreži objavila predivnu fotku sa svojim suprugom Charlesom Pearceom uz koju je otkrila da, osim Valentinova, imaju još jedan razlog za slavlje.

"Sretno Valentinovo svima! I sretna nam druga godišnjica braka, i svima vama ostalima koji slavite godišnjice danas", napisala je Ella koja se za Charlesa udala 14. veljače 2019. godine.

Ispod objave su dobili brojne čestitke, a Elli su se javili i još neki parovi koji uz Valentinovo slave i godišnjicu braka.

Par se vjenčao nakon pet godina veze u Kapeli cvijeća u centru Las Vegasa, a Ella je otkrila da su vjenčanje platili 900 dolara, bez troškova puta, hotela i vjenčanog fotografa. Mladenka je nosila neobičnu vjenčanicu s potpisom domaćeg dizajnera Juraja Zigmana.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P. S. Balie, volimo te, sad si službena", napisala je Ella uz fotografiju kojom je prije dvije godine na Instagramu otkrila da se udala. Godinu dana kasnije dobili su još jednu kćerkicu koju su nazvali Lumu Wren.