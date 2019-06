Slavna britanska glumica Elizabeth Hurley proslavila je 54. rođendan, a mi smo se prisjetili svih uspona i padova njezine karijere i privatnog života.

Britanska "vražica" seksi pogleda, glumica Elizabeth Hurley, napunila je 54. godine.

Ova poslovna žena svoju je karijeru počela graditi prije više od trideset godina, a od tada do danas prošla je brojne stilske i životne fraze – od mlađahne manekenke bujne kose, preko zavodljive dive pa sve do požrtvovne majke i uspješne poduzetnice.

Ipak, iako se čini kako je za Liz sve oduvijek teklo glatko, njezin put do slave i uspjeha zapravo je poprilično atipičan. Naime, ova lijepa dama svoj je prvi posao modela dobila s 29 godina! U dobi kada mnoge manekenke već polako silaze s modnih pista jer ih se smatra prestarima, Liz je tek zakoračila u svijet modelinga i na iznenađenje mnogih – pokorila sve pred sobom.

Prvi posao dala joj je kuća Estée Lauder, kozmetički brend za koji je pozirala za kreme protiv bora, da bi uskoro postala zaštitno lice cijele kuće. Od svojih modnih početaka do danas pojavila se na naslovnici britanskog Voguea čak tri puta, a ponukana iskustvom iz modnog svijeta odlučila je lansirati i vlastitu liniju kupaćih kostima.

Iako ju većina prepoznaje kao Britanku izražajnih očiju i duge smeđe kose, Liz je svoje djetinjstvo i tinejdžerske dane provela bojeći kosu u kričavo ružičasto i noseći crnu odjeću. Furala se na punk i pjevala je u punk-bendu i ta faza potrajala je dobrih deset godina, a nakon nje uslijedilo je nešto potpuno drugo – Liz se posvetila klasičnom baletu. Shvatila je da žestoki punk možda ipak nije za nju pa se okrenula mnogo nježnijem umjetničkom izričaju – tri godine bila je profesionalna plesačica, a svakodnevno je pohađala satove klasičnog baleta. Ipak, iz Kraljevske baletne škole izbačena je kada je usred semestra pobjegla s tadašnjim dečkom na grčke otoke kako bi se odmorila i partijala.

Pravi zaokret u Lizinu životu dogodio se ranih 90-ih kada je stupila u vezu s tada iznimno popularnim britanskim glumcem Hughom Grantom. "Zločesti dečko" Grant po crvenim je tepisima vodio Elizabeth, koja tada nije imala razvijenu karijeru niti je sanjala o tome da bi i sama mogla postati slavna glumica. Kada je upoznala Granta, Liz je bila tek mlada djevojka željna uspjeha koja nije dobivala uloge iako je hodočastila po audicijama. Upoznali su se 1987. na snimanju jednog španjolskog filma te su ubrzo postali par, a njihovu su vezu obilježili mnogi skandali.

Najpoznatiji je slučaj u kojem je Grant uhvaćen sa prostitutkom koja mu je pružala oralni seks na javnom mjestu, zbog čega je bio zakonski gonjen, no Liz mu je sve oprostila. Naime, par je tada bio u vezi 8 godina te su navodno prolazili kroz ljubavnu krizu. Unatoč medijskom linču, Liz je ostala uz Granta i nedugo nakon nemilog događaja ruku pod ruku s njim došla je na premijeru filma "Nine Months". Ipak, nakon 13 godina veze par je objavio da se rastaje u odličnim odnosima, a prijatelji su i danas.



S vremenom je Elizabeth razvila vlastite glumačke ambicije pa je tako 1997. odglumila ulogu svog života u filmu "Austin Powers: International Man of Mystery", koja ju je proslavila i donijela joj jedinu glumačku nagradu u životu – ShoWest Supporting Actress of the Year.

Iako nikada nije stekla hvale kritičara niti dobila brojne nagrade, Liz je uspjela snimiti niz komercijalno uspješnih komedija, a neke od njezinih najupečatljivijih uloga upravo su one vraga u filmu "Badazzled" iz 2000. i Vanesse iz "Austina Powersa". 2015. dobila je glavnu ulogu u britanskoj TV seriji "The Royals", u kojoj glumi kraljicu.

Elizabeth Hurley rodila je jednog sina, Damiana, s kojim je danas u iznimno bliskim odnosima, a majka i sin poznati su i po nevjerojatnoj fizičkoj sličnosti. Damianovo rođenje nije prošlo bez skandala. Naime, Damianov otac, američki biznismen Steve Bing, nije ga htio priznati i tvrdio je kako je s Liz imao tek kratku i nevažnu aferu. Na kraju je tek po nalogu suda nakon utvrđenog očinstva priznao Damiana, no nikada nije igrao aktivnu ulogu u njegovu odgoju. Iako se taj Lizin muškarac možda nije lijepo ponio, Hugh Grant itekako jest, pa je djetetu postao krsni kum.

Sljedeća velika ljubav lijepe glumice bio je indijski tekstilni mogul Arun Nayar, s kojim je u brak stupila 2007. Sreća nije dugo potrajala pa je 2010. Liz objavila kako su nakon nekoliko mjeseci razdvojenosti ona i njezin suprug odlučili predati papire za rastavu. Kako nije bilo jasno rečeno zbog čega se par rastao, počelo se šuškati kako je razlog rastave Lizina nevjera.

Naime, glumica se samo tri mjeseca nakon razvoda zaručila s australskim igračem kriketa Shaneom Warneom. Do braka nikada nije došlo jer je par prekinuo na navodno ružan i buran način dvije godine nakon objave zaruka.

Danas ta poznata diva s crvenih tepiha ne silazi zahvaljujući svojim modnim kampanjama, ali i ulogama u TV serijama. Druži se sa celebovima, živi povučeno na britanskom imanju sa sinom i redovito vježba. Na Instagramu redovito obožavatelje obavještava o svojim novim kreacijama bikinija, koje i sama voli nositi.

Uspješna majka i poslovna žena, Liz je doista prošla dalek put od nepoznate djevojke Hugha Granta do ikone britanske popularne kulture.