Elizabeta Brodić ne voli imati tajne pa je u razgovoru s nama podijelila onu koju dosad nitko nije znao.

Domaća glumica Elizabeta Brodić, koja je oduševila hrvatsku javnosti ulogom Lole u seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi", u seriji krije mnoge tajne, i to od onih ljudi do kojih joj je najviše stalo. Koliko će joj to uspijevati, otkrit će nam nove sezone hit-serije, no ona nam je ispričala nešto više o sebi.

Ima li sličnosti između Lole i Elizabete u pravom životu, otkrili smo u razgovoru s ovom simpatičnom glumicom, a otkrila nam je i tajnu koju su dosad znali samo njoj najbliži ljudi.

O čemu je riječ, provjerite u našem videu.

Elizabeta je jedna od omiljenih glumica iz serije ''Drugo ime ljubavi'', a nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine.

Osim nje, za Večernjakovu ružu nominiran je i glumac Momčilo Otašević, kojem je uloga u najgledanijoj domaćoj seriji, kao i u seriji "Na granici" donijela nominaciju u kategoriji Novo lice godine.

Emisija ''Provjereno'' za Večernjakovu ružu nominirana je treći put, a reporterka "Provjerenog" Maja Medaković nominirana je za TV osobu godine.

