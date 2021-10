Eliza Hutton oglasila se prvi put nakon smrti Brandona Leeja od koje je prošlo 28 godina.

Zaručnica glumca Brandona Leeja koji je tragično preminuo na snimanju svog filma "Vrana", Eliza Hutton oglasila se po prvi nakon njegove smrti i to kako bi upozorila i pozvala na vrlo važnu stvar.

Danas 57-godišnja Eliza je u javnosti progovorila prvi put nakon 28 godina, na što ju je potaknula tragedija slična onoj u kojoj je i njezin Brandon izgubio život. Zato je htjela svima poručiti kako se nesreća u kojoj je Alec Baldwin slučajno usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Suozu, mogla izbjeći.

"Prije dvadeset i osam godina slomila sam se od šoka i tuge zbog gubitka ljubavi svog života, Brandona Leeja, što je bilo tako besmisleno. Srce me sada ponovno boli zbog supruga Halyn Hutchins i za sve one koje je ova tragedija pogodila, a mogla se izbjeći. Pozivam sve one na visokim položajima da naprave promjene i razmotre alternativu pravom oružju na setovima", izjavila je Eliza za magazin People.

Prije nekoliko dana je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju nje i Brandona snimljenu 1992. godine u Veneciji kada su se bili zaručili.

"Pištolj kao rekvizit ne postoji", napisala je u opisu, a fotografije pogledajte OVDJE.

Par se planirao vjenčati 17. travnja 1993. godine nakon što je film "Vrana" trebao biti snimljen. Međutim, Brandon je ubijen na setu 31. ožujka tijekom posljednjeg tjedna snimanja i to kada je snimao scenu u kojoj umire i kada je kolega u njega ispalio metak iz pištolja koji je trebao biti napunjen samo ćorcima.

Mjesecima su kružile priče o ovoj tragediji i kako su se uopće pravi meci našli u pištolju koji je trebao biti prazan ili napunjen s onim lažnima. No službena je ustraga utvrdila da je njegova smrt bila nesretan slučaj i posljedica nepravilne provjere oružje.

Film "Vrana" svoju je premijeru doživio godinu dana kasnije, a dodatne scene za kraj snimljene su naknadno.