Elisa Selina na plastične operacije povećanja grudi potrošila je vrtoglavih 18 tisuća funti.

Možda je teško da bi životni stil i izgled britanske starlete Katie Price nekomu poslužio kao primjer, ali upravo je ona inspirirala danas 25-godišnju Elisu Selinu Albrich iz njemačkog Dusseldorfa, koja danas na društvenim mrežama ima vojsku sljedbenika zahvaljujući bujnom poprsju u koje je dala ugraditi implantane u vrijednosti od 18 tisuća britanskih funti.

Elisa tvrdi da je sa samo 15 godina počela razmišljati o zahvatu jer su joj grudi bile toliko malene da uopće nije mogla nositi grudnjak i tako je počeo njezin put k današnjem izgledu za koji je nadahnula Katie, piše britanski The Sun.

Kada je navršila 18 godina naručila se na prvu operaciju grudi i povećala ih s veličine A na veličinu H. Nakon toga uslijedilo je nekoliko njih kako bi ostvarila ekstremnu promjenu kakvu je osmislila u svojoj glavi.

"Grudi su mi bile premale. Uvijek sam htjela imati velike grudi, a nisam ih immala uopće. Ponekad su mi dečki govorili da ih uopće nemam i slične stvari, ali to me nije previše diralo, nisam to shvaćala ozbiljno. Imala sam 15 godina kada sam počela razmišljati o plastičnoj operaciji. Uvijek sam gledala djevojke koje su imale grudi i divila im se, mislila kako predivno izgledaju i odlučila da ih i ja želim imati. Jednostavno mi se to sviđa. Mislim da je Katie Price ta koja je najviše utjecala na mene i mislila sam za nju da je oduvijek predivna", izjavila je Elisa.

Za drugu operaciju odlučila se samo šest mjeseci nakon prve jer nije bila u potpunosti zadovoljna, a na trećoj i finalnoj operaciji bila je 2014. godine. No dvije godine došlo je do komplikacija i morala je ponovno pod nož, već četvrti put.

Ukupno je na sve potrošila 18 tisuća britanskih funti, odnosno 21 tisuću eura kako bi bila konačno zadovoljna.

Njezine grudi i plastični izgled osigurali su joj više od od 353 tisuće pratitelja, a ta se brojka povećava iz dana u dan, i to po nekoliko novih tisuća.

Danas je sretnija nego ikad, ali upozorava na rizik i opasnosti koje bi se mogle javiti nakon previše operacija.

"Mislim da bi svi oni koji se žele operirati, trebali učiniti to, ali trebali bi paziti na svoje zdravlje jer ako se podvrgnete desetak zahvata, vaše tijelo može biti pod velikim pritiskom", poručila je Elisa.