''Gdje je Dolores Prpić? Nemam pojma, recite vi meni. Ako čovjek nema sjećanja, onda mora vjerovati ono što mu drugi govore, je li tako? Meni su svašta pričali otac i majka i brat… i Ana. Kad sam sreo Anu, nešto mi je govorilo da je ona prava, da je to to. Nisam htio sumnjati ni u što. Ne želim ni sad, ali nemam izbora. Kad je nađem, a naći ću je, koliko god potraga trajala i koliko god me koštalo, ne znam hoće li mi ljubav biti dovoljna. I ako me pitate vjerujem li svojoj ženi – želim vjerovati i dalje svim srcem'', rekao je Saša Krpan u ekskluzivnoj ispovijesti.

U novim napetim nastavcima domaće hit-serije ''Drugo ime ljubavi'', već večeras pogledajte kako će Saša u Zagrebu nastaviti tragati za svojom suprugom dok se ona u Zagrebu nada susretu s njim. Lola ga čeka, nesvjesna da je on u njezinoj blizini, no mimoiđu se, a ona pomisli da ju je ostavio. Naposljetku sazna da je Nada uništila njezino pismo. Lola je bijesna na Nadu, dok frustrirani Saša odlazi k Jeleni raspitati se o fotografiji koju je pronašao u stanu Ane Tomić. Saznaje da mu je Lola lagala i da se osoba s fotografije nije nikad javila za posao u bolnici.

Igor traži od Gorana da se spakira i bude spreman otići. Goran pokušava vidjeti Maju te pod krinkom dostave dolazi na imanje gdje provodi vrijeme s Majom.

Tamara odlazi po stvari u Jeleninu kuću, gdje se posvađa s Jelenom. Ipak, sestre se mire i Tamara priznaje da joj je Jelena uzor i da joj daje snagu. Jelena govori Roku da Bruno neće više biti s njima, što on ne podnosi dobro. Kada čuje kako Jelena ružno govori o Brunu, pogođeni Roko odlazi do Bruna pokušavajući saznati zašto više nije s Jelenom. No Bruno mu ne može reći istinu.

Petar dolazi u posjet Ivanu i sretan je što vidi oca. Ivan govori Karmeli da se mora pripremiti na sve i da sa sobom nosi pištolj.

Maja i Goran vide se drugi put u istom danu, ovoga puta u gostionici, a zatim odu u Ireninu sobu. Ondje ih zateknu Igor i Irena. Igor izazove scenu i pred Majom kaže nešto što joj Goran još nije bio spreman reći.

Pogođen Rokovim dolaskom, Bruno se napije i radi probleme u krčmi. Saša dolazi po njega i on mu prizna da je spavao s Tamarom.

