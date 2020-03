Dramatične nastavke serije ''Drugo ime ljubavi'' pratite u programu Nove TV od ponedjeljka do petka od 20.15

''Znam što misliš. Svi to misle – razmažena, glasna, bahata tatina curica koja nema ni jedan ozbiljan problem. I moji doma to misle cijelo vrijeme, ali Karlo i Julija nemaju pojma što ja želim, što ja trebam. Oni ne vide tko sam ja, ali zato ja vidim tko su oni. Ja vidim svu tu zlobu, svu njihovu pohlepu i sav taj jad. Ja ne želim i neću nikada biti kao oni. Zato Goran nije moja propast, ne. Goran je moj spas i nas nitko neće rastaviti nikad. Kad se udruže moja pamet i njegova snaga, naš plan će uspjeti. Ako Karlo i Julija misle da ljude mogu kupovati novcima, Goran i ja ćemo im to omogućiti'', rekla je Maja u ekskluzivnoj ispovijesti.

Maja moli Igora da nastave s otmicom uvjeravajući ga da želi otići od kuće. Igor pristaje, ali pod uvjetom da je on šef. Karlu je Majina nova poslušnost sumnjiva te naređuje Branku da je drži na oku.

Julija napada Tamaru, želi znati tko je otac njenog djeteta. Tamara je u strahu i, dok je Jelena tješi, Julija odaje Karlu da je Tamara trudna. Karlo dolazi kod Tamare po odgovore te joj obeća da će zaštititi nju i dijete pa Tamara pristaje vratiti se na imanje. Jelena je razočarana kad vidi da je Tamara otišla.

Luka daje Kseniji novac koji je štedio za sebe i Tamaru. Laže joj da je to njezin dio zarade od projekta Otok. Sretna Ksenija šalje Valentinu u Zagreb na tečaj i vraća Miri dio novaca. Filip je pak slomljen saznanjem da Valentina odlazi. Miro ga motivira da otkrije Valentini svoje osjećaje, ali Filip opet nema hrabrosti za to.

Saša je unajmio privatnog detektiva od kojeg saznaje da je Ana nestala iz Zagreba i da po bolnici u kojoj je radila kruže tračevi kako je uzrok tome bio oženjeni muškarac.

Nada nastavlja s potragom za Makom. Odlazi u bolnicu gdje prisluškuje Karmelin i Ivanov razgovor iz kojeg saznaje da je Marko 2009. godine bio u Americi, jer je vodio suprugu na liječenje. Poražena, shvaća da Mak nije u Americi, no ne sluti da je na korak od nje.

Nove dramatične nastavke serije ''Drugo ime ljubavi'' pratite u programu Nove TV od ponedjeljka do petka od 20.15