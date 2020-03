Već večeras u seriju "Drugo ime ljubavi" koju pratimo u programu Nove TV pojavit će se novi lik.

''Izgledam kao da sve znam, jel' da? Izgled vara. Ovo što sad pišem nije još za objavu, ali bit će bomba. Kopala sam, tražila, riskirala i posao i ugled da bi saznala istinu o Krpanima. Saznala sam istinu, samo ne o njima, nego o svojoj obitelji. Kako to obično biva, istina nije lijepa. Ah da, i zaljubila sam se u Igora. Kako to obično biva – ljubav je slijepa. Nego, da pitam ja vas – otac mi je ono što sam se bojala da je, Igor je to što je – mislite li da imam šansu za sretan završetak?'', rekla je Irena u ekskluzivnoj ispovijesti.

Nakon burnog razgovora s Karlom tijekom kojeg je dala otkaz, Irena dođe kod Igora i kaže mu da želi napustiti Knežev dol. Prizna mu da želi zajedno s njim otići što je prije moguće. Maja i Goran se spremaju za lažnu otmicu. Igraju se s rekvizitima, pri čemu ih uhvati Igor koji im kaže da odustaje od plana. Međutim, to nije njegov konačni odabir.

Ksenija saznaje da je Miro platio njezine dugove, dolazi u gostionu i napada ga. Miro pita Kseniju zbog čega ga toliko mrzi te napokon dobiva odgovor – Ksenija misli da je ubio svog brata. Miro je emotivan i brani se. Kada shvati da su iz njegove sobe nestala njegova i Marijina ljubavna pisma, dodatno se uznemiri.

Tamara u gostioni susreće Luku te je on prati u Ireninu sobu. Julija je taman završila razgovor s Mirom, nakon što je on odustao od gradnje pučke kuhinje na zemljištu Krpanovih, te zastane kad začuje Tamarin i Lukin razgovor. Kad sazna za njihovu aferu, Julija suoči Tamaru. U žestokoj svađi je ošamari, a Tamaru presiječe bol te priznaje Juliji da je trudna. Julija joj ne vjeruje, ali je ipak odveze u bolnicu. Tamara na pregledu odahne, jer nije izgubila dijete. No, ubrzo je posjećuje Julija koja želi odgovore.

U večerašnjoj epizodi u seriju ulazi novi lik – Šole, kojeg tumači glumac Alen Liverić. Šole je Igorov nekadašnji suradnik kojeg Šole želi pronaći, jer mu duguje novac. Lola je očajna te se Šoletu obraća za pomoć oko vize za Ameriku, ali Šole ima uvjet.

